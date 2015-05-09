۱۴ طرح سالمسازی دریا در محمودآباد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله فرزانه عصر شنبه در جلسه کمیته پیشگیری از مغروقین شهرستان محمودآباد ضمن قدردانی از اهتمام و تلاش اعضای کمیته در سال گذشته که موجب کاهش آمار تلفات جانی در سواحل شهرستان محمودآباد شده بود، گفت: عدم فراهم بودن زیرساختهای گردشگری در شهرستان محمودآباد و همچنین ساحل آزاد و قابل دسترس برای عموم مسافران به دریا، حجم گسترده حضور مسافران در شهرستان محمودآباد به عنوان اولین شهر ساحلی در مسیر پایتخت کشورمان موجب شده است تا مدیریت سواحل در محمودآباد نیازمند بسیج همگانی باشد.

وی گفت: سال گذشته ۶۰ درصد کاهش غریق را در شهرستان محمودآباد شاهد بودیم که می طلبد در سال جدید با تلاش شبانه روزی آمار تلفات را به حداقل برسانیم.

فرزانه با اشاره به اینکه ۵۸ راه دسترسی به دریا در شهر محمودآباد و ۳۸ راه دسترسی در شهر سرخرود وجود دارد گفت: ۲۰۰ ناجی غریق در شهرستان محمودآباد مسئولیت حفاظت از جان مسافران را در مناطق آزاد و طرح های دریا را بر عهده خواهند داشت.

رئیس کمیته پیشگیری از مغروقین شهرستان محمودآباد گفت: جان باختن هموطنان عزیزمان در سواحل محمودآباد برایمان دردناک بوده و دوست نداریم کسی با خاطره بد شهرستان محمودآباد را ترک کند ولی عدم توجه به فرامین ناجیان غریق، هشدارهای نیروهای انتظامی، شنا در مناطق ممنوعه و بی توجهی به علائم هشداری نصب شده در سواحل از اصلی ترین دلایل افزایش آمار تلفات جانی در سواحل به شمار می رود.

سیف الله فرزانه با اشاره به اینکه ۱۴ طرح ساماندهی دریا که شامل ۱۰ طرح مردانه و ۴ طرح زنانه در سواحل شهرستان محمودآباد به اجرا در خواهد آمد گفت:به علت فراهم نبودن شرایط مکانی، افزایش ساخت و ساز آپارتمان در سواحل شهرستان محمودآباد متاسفانه امکان افزایش تعداد طرحهای زنانه مهیا نبود و به همین منظور ناجیان غریق سیار و آزاد را در مناطق عمومی و ممنوعه شنا را افزایش دادیم.

وی خاطر نشان کرد ۱۰۷ ناجی غریق مسئولیت حفاظت جان مسافران و شهروندان در سواحل شهرستان محمودآباد را بر عهده دارند گفت: ارتقاء توانمندی و سرعت در نجات غریق و کاهش آمار تلفات جانی مسافران نیازمند تامین امکانات امداد و نجات شامل جت اسکی، قایق و گوی نجات و... است.