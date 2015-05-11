جاسوس سابق سیا به 3 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاهی در آمریکا «جفری استرلینگ» را به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خرابکاری آمریکا در برنامه هسته ای ایران، به 3 سال زندان محکوم کرد. پیش از این دادستان های فدرال آمریکایی خواهان محکومیت 20 ساله برای جفری استرلینگ به دلیل نقض قانون جاسوسی این کشور شده بودند.

استرلینگ متهم است که اسنادی را در اختیار جیمز رایزن خبرنگار ارشد نیویورک تایمز قرار داده که نشان می داد دولت آمریکا قصد داشته از طریق یک دانشمند روسی دولت ایران را درباره ساخت یک بمب هسته ای فریب دهد.

جیمز رایزن در سال 2006 کتابی تحت عنوان دولت جنگ منتشر کرد که اطلاعات آن را از جفری استرلینگ گرفته بود. استرلینگ ظاهراً افسر بخش عملیات‌های ویژه سیا در ایران بوده است. رایزن به خاطر این کتاب بارها به زندان کشیده شده و گفته شده سال‌ها زندان در انتظار اوست.