تاثیر کمبود «روی» بر عملکرد ضعیف سیستم ایمنی بدن

به گزارش خبرنگار مهر، عنصر معدنی روی می تواند در بیماری های مزمن و حاد نظیر بیماری قلبی-عروقی، سرطان و دیابت که همراه با التهاب هستند نقش داشته باشد. این گونه بیماری ها معمولاً در افراد مسن تر که بیشتر در معرض خطر کمبود زینک قرار دارند متجلی می شود.

دکتر «امیلی هو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «هنگامیکه شما روی مصرف نمی کنید، به نظر می رسد سلول های کنترل کننده التهاب فعال شده و به نحو متفاوتی واکنش نشان می دهند؛ این وضعیت موجب می شود سلول ها موجب تحریک التهاب بیشتری شوند.»

روی، عنصر غذایی ضروری در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی از جمله رشد و نمو، عملکرد عصبی و ایمنی است. این عنصر به طور طبیعی در مواد خوراکی غنی از پروتئین همچون گوشت و صدف یافت می شود و مخصوصاً صدف های خوراکی دارای بالاترین میزان روی هستند.

در این مطالعه محققان به درک بهتری از رابطه بین کمبود روی و بروز التهاب دست یافتند. آنها آزمایشاتی را انجام دادند که نشان می داد کمبود روی موجب افزایش واکنش التهابی در سلول ها می شود. محققان توانستند برای اولین بار نشان دهند کاهش روی موجب فعالیت نامناسب سلول ایمنی و کنترل بد «سیتوکین IL-6»، پروتئین تاثیرگذار بر التهاب در سلول، می شود.