به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در کنفرانس بینالمللی «فیدیک» با اشاره به اینکه در یک مبادله کالا با پول جابه جا میشود، گفت: اما در بخش مهندسی، ارزش افزوده قراردادها باید طی فرآیندی استحصال شود.
وی با بیان اینکه اگر مهندسی نتواند این فرآیند را طی کند به جایی نمیرسد، اظهارداشت: تضمین اجرای قراردادها یک نکته اصلی است که میتواند از حقوق مهندسان حمایت کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از ماموریتهای فیدیک این است که سره را از ناسره، تفکیک و ارزش افزوده برای مهندسان خلق کند.
آخوندی با اشاره به اینکه ایجاد رژیم حقوقی و قراردادی که طرفهای قرارداد را مکلف کند، کار بسیار مهمی است، گفت: حق استفاده از دانش مهندسی و کیفیت آن بسیار مهم است و ما در مورد نظامهای قراردادی بسیار پیچیده حرف میزنیم.
وی، قرار گرفتن در چارچوب فیدیک را یک نکته بسیار مهم دانست و افزود: طرحهای بزرگ مهندسی با طرفهای قرارداد نابرابر به دلیل حضور دولت مواجه هستند، زیرا یک طرف قدرت و اراده سیاسی است و طرف دیگر مهندسان؛ بنابراین از یک قدرت برخوردار نیستند.
وزیر راه و شهرسازی به خیل عظیم مهندسان در کشور اشاره کرد و افزود: اغلب مهندسان، ایرانی تربیت شدهاند اما تعداد کمی از آنها هستند که آموزش بینالمللی دیدهاند. بنابراین باید زمینه آموزش بینالمللی را برای مهندسان فراهم کنیم.
آخوندی به حمایت از مهندسان مشاور اشاره کرد و افزود: از تمام بخشهای مهندسی برای فعال شدن در انجمنهای بینالمللی، پشتیبانی قانونی را فراهم میکنیم.
وی با اشاره به اینکه با این کار، قدرت بینالمللی مهندسی و دانش و سهم ایرانی در بازارهای جهانی افزایش مییابد، گفت: جنبه مالی پروژهها بسیار پیچیده است و مهندسان باید با ساز و کار مالی آشنا شوند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از حدود ۳۰ سال پیش به فیدیک پیوستهایم، گفت: پذیرش رقابت و ایجاد آمادگی برای حضور در بازارهای جهانی و اکتفا نکردن به بازارهای محلی موجب رشد مهندسی میشود.
آخوندی با بیان اینکه اگر کشوری نتواند طرفهای قرارداد را متعهد به اجرای پروژه کند، رشد نخواهد کرد، افزود: تنفیذ و اجرای قرارداد، شاهبیت اصلی دفاع از حقوق مهندسان در جهان است.
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