همایش ملی علوم و فناوری نانو در پیام نور جهرم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور فارس، رئیس سومین همایش ملی علوم و فناوری نانو ،آموزش و کاربرد آن اظهارداشت: این همایش ملی به میزبانی دانشگاه پیام نور جهرم و در روزهای پنج شنبه وجمعه ۲۴ و۲۵ اردیبهشت ماه برگزار می شود.



دکتر محمد قناعتیان افزود: تعداد ۱۶۱ مقاله از طریق دبیرخانه همایش دریافت شده که ۳۴ مقاله بصورت ارائه شفاهی و ۱۰۰ مقاله نیز بصورت پوستر در روزهای برگزاری همایش در دانشگاه پیام نور جهرم ارائه می شود.



وی اضافه کرد: همزمان با برگزاری این همایش ۲ کارگاه تخصصی در حوزه نانو با عناوین سنتز نانو ذرات به روش سل ژل و کارگاه تئوری سنتز گرافن توسط دکتر سیامک پیلبان دکترای نانو فیزیک از دانشگاه مالایا مالزی در روز پنجشنبه و کارگاه روشهای تهیه نانو مواد ذرات مغناطیسی اکسید آهن توسط دکتر صدیقه کامران دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دنشگاه پیام نور جهرم در روز جمعه برگزار می شود.



رئیس دانشگاه پیام نور جهرم همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای نانو در حاشیه برگزاری این همایش خبرداد و تصریح کرد مراسم افتتاحیه این همایش با حضور پژوهشگران در حوزه نانو و دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها در روز پنج شنبه ساعت ۱۰صبح در سالن علامه امینی شهرستان جهرم برگزار می شود.



دکتر قناعتیان با اشاره به کاربرد فراوان علوم و فناوری نانو در جهان گفت: کلیه دانشجویان مخصوصاً دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در فضای مساعد پژوهشی که در اختیار دارند باید بیش از پیش به تحقیق و پژوهش در عرصه نانو و تکنولوژی بپردازند.