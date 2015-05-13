«ولیعصر» روستایی که قطب تولید گوشت مرغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، روستای ولیعصر واقع در ۷۵ کیلومتری شهر ایلام در جنوب استان، یکی از روستاهای شهرستان بدره به شمار می رود که این روستا دارای ظرفیتهای قابل توجهی است.

این روستا هم اکنون در چند کیلومتری رودخانه خروشان سیمره قرار گرفته که از نظر گردشگری و کشاورزی زمینه را برای توسعه و آبادنی روستا فراهم کرده است. حداقل استفاده از سد سیمره می تواند بحث آبی کردن زمینهای کشاورزی روستا باشد چراکه اکثر زمینهای کشاورزی منطقه دیم است.

علاوه بر وجود این ظرفیت بزرگ، هم اکنون ۹ واحد مرغداری فعال در این روستا وجود دارد و به همین دلیل مستعد بودن این روستا برای ایجاد واحدهای مرغداری باعث شده این منطقه یکی از قطبهای اصلی تولید گوشت سفید در استان باشد.

هم اکنون بیش از ۲۰ واحد مرغداری در کل شهرستان بدره فعال است که سالانه چهار هزار تن گوشت سفید در این شهرستان تولید و البته بخش مهمی از تولیدات به سایر نقاط کشور ارسال می شود.

یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه در این روستا وجود تنها کارخانه الکل صنعتی در استان ایلام واقع در روستای ولیعصر است که هم اکنون متاسفانه به دلیل بی توجهی تعطیل شده است.

این روستا از یک طرف به رودخانه سیمره و از طرف دیگر به رشته کوه بلند کبیرکوه راه دارد که برای گردشگری از موقعیت عالی برخوردار است و البته ایجاد زیرساختهای مناسب از جمله راه و تابلوهای راهنمایی بسیار مهم است.

شاید نام «للار» را در میراث فرهنگی کشور شنیده باشید، منطقه تاریخی که بر اثر آبگیری سد سیمره به زیر آب رفته است، این منطقه در همین روستا واقع شده است و البته هم اکنون دیگر نام و نشانی ندارد.

روستای ولیعصر؛ روستایی با ظرفیتهای بالای کشاورزی و صنعتی

مراد حیاتی دهیار روستای ولیعصر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای ولیعصر به عنوان مرکز دهستان دوستان هم اکنون دارای دو هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت با ۶۰۰ خانوار است.

وی بیان داشت: هم اکنون شغل اصلی مردم روستای ولیعصر دامداری و کشاورزی است و عده ای دیگر نیز به کارهای خدماتی مشغول به کار هستند.

این دهیار عنوان کرد: این روستا در ۱۳۱۳ با نام سرتنگ بهرام خانی شکل گرفته و بعد از چند سال در ۱۳۶۲ به اسم شهرک ولیعصر مرکز دهستان دوستان نامگذاری شده است.

حیاتی بیان داشت: این روستا هم اکنون دارای ظرفیتهای بزرگی در بخش کشاورزی، دامداری، واحدهای صنعتی و ...است که هم اکنون بیش از ۹ واحد مرغداری در این روستا ایجاد شده است.

حیاتی دهیار روستای ولیعصر

وی افزود: طرح هادی روستایی یکی از مهمترین طرحهای روستای ولیعصر به صورت کامل اجرا شده و هم اکنون در این روستا با ۸۰ هکتار وسعت در بخش عمرانی نیز فعالیتهای بسیار خوبی صورت گرفته است.

دهیار روستای ولیعصر با اشاره به اینکه در بخش عمرانی، مهمترین نیاز روستای ولیعصر، آسفالت روستایی است، گفت: انتظار داریم مسئولان در جهت اختصاص اعتبارات لازم به دهیاری برای آسفالت خیابانهای روستا توجه ویژه داشته باشند.

گازرسانی کامل به روستا

وی بیان داشت: هم اکنون در روستای ولیعصر در بخش آب و برق هیچ مشکلی وجود ندارد و یکی از مهمترین مزیتهای روستا این بوده که در سال گذشته به طور کامل گازرسانی شده است.

حیاتی عنوان کرد: مردم این روستا بسیار سخت کوش هستند و در حال حاضر خدمات بسیار خوبی مثل وجود پایگاه امداد و نجات جاده ای، مرکز بهداشت و درمان، مرکز بهزیستی، پارک، مراکز آموزشی، مسجد و حسیینه و... در روستا وجود دارد.

آب سیمره مزیت مهمی در هشت کیلومتری روستای ولیعصر

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مزیتهای روستای ولیعصر عبور رودخانه سیمره در هشت کیلومتری این روستا است که با توجه به زمینهای کشاورزی روستا که اغلب دیم است اخذ مجوز برداشت آب برای کشاورزی روستا بسیار حائز اهمیت است.

این دهیار عنوان کرد: هم اکنون طرح مطالعاتی برای برداشت آب از سیمره برای روستا انجام شده و کارشناسان در حال بررسی دقیق وضعیت خاک منطقه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی هستند.

وی افزود: این مسئله با توجه به بیکاری جوانان روستا می تواند نقش مهمی در تولیدات روستا و اشتغال بین جوانان داشته باشد و علاوه بر این از مهاجرت مردم نیز جلوگیری کند.

حیاتی افزود: هم اکنون استفاده ای خاصی از عقبه سد سیمره که به سمت این روستا حرکت کرده توسط مردم انجام نمی شود و فقط از حیث ماهیگری چند تعاونی ثبت شده است.

منطقه حفاظت شده ای که محیط بان ندارد

وی اظهار داشت: هم اکنون در کنار دهیاری یک کانکس سالهای سال است که توسط محیط زیست ایجاد شده و روی آن عبارت منطقه حفاظت شده کبیرکوه ذکر شده ولی در حال حاضر هیچ کسی در این کانکس وجود ندارد.

حیاتی بیان داشت: هم اکنون در سطح روستای ولیعصر مناطق زییایی نظیر کبیرکوه، تنگه کافرین، پشت رودخانه سیمره و...وجود دارد که سرمایه گذاری روی این بخش می تواند برای توسعه شهرستان و استان بسیار حائز اهمیت باشد.

وی افزود: در این روستا علاوه بر ظرفیتهای کشاورزی و دامداری، باغداری نیز وجود دارد و خاک منطقه مناسب برای توسعه باغات است و از همین آب سیمره می توان باغات زیادی برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد.

مشکلات روستای ولیعصر

دهیار ولیعصر عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی روستای ولیعصر بحث آسفالت، ایجاد دیوار برای روخانه های فصلی واقع در روستا، مهار آبهای سطحی و ...است که نیازمند توجه مسئولان است.

وی تصریح کرد: هم اکنون سطح بهداشت و درمان در روستا بالا رفته و خبری از تجمع زباله در روستا نیست چراکه هر سه روز یک بار زباله ها از درب منازل روستا جمع آوری می شوند.

حیاتی ادامه داد: علاوه بر این در بخش درمانی نیز خوشبختانه یک مرکز درمانی با پزشک در روستای مسقر است که نیازهای روستا را بر طرف کرده است.

کارخانه الکل روستای ولیعصر تعطیل است

یکی از پروژه های مهم این روستا ایجاد یک واحد کارخانه الکل صنعتی در روستای ولیعصر بوده است که این واحد صنعتی پس از سالها تعطیل شده البته گاهی تولید دارد و هر چند وقت یک بار نیز تعطیل می شود.

این واحد الکل صنعتی تنها واحد تولیدی استان در این زمینه است که متاسفانه در اثر بی توجهی مسئولان به چنین روزی افتاده است که الیته باید دید مسئولان استان ایلام برای راه اندازی این واحد برنامه ای دارند یا خیر.

البته در روستای ولیعصر قرار بوده یک شهرک صنعتی نیز ایجاد شود که این شهرک نیز در حد تابلو باقی مانده است و قعلا خبری از واحدهای صنعتی در آن نیست.

به طور قطع روستای ولیعصر واقع در شهرستان بدره از روستایی پر ظرفیت استان ایلام برای ایجاد واحدهای دامداری، مرغداری، توسعه باغات، ماهیگیری، کشت انواع محصولات کشاورزی با توجه به رودخانه سیمره، گردشگری و...برخوردار است که نیاز به توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی دارد.

قطعا باید چنین روستاهایی با این همه ظرفیت و امکانات، مردم سطح رفاه و درآمد خوبی داشته باشند نه مثل الان که مردم برای حداقل نیازهای خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

گزارش و عکس: رمضان نوری