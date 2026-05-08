امام جمعه بندرعباس: آمریکا باید اقتدار ایران در منطقه را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه بندرعباس، با اشاره به تحولات خلیج فارس و اهمیت این منطقه راهبردی، افزود: خلیج فارس خانه ملت ایران است و جایی برای رجزخوانی و قدرتنمایی بیگانگان نیست.
وی اضافه کرد: ایران باید در سواحل خلیج فارس و دریای عمان حضور مقتدرانه داشته باشد و اجازه ندهد دشمنان برای این منطقه تعیین تکلیف کنند.
نماینده ولی فقیه در استان پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره خلیج فارس را دارای ابعاد فراتر از یک موضعگیری معمول دانست و گفت: این پیام در واقع سندی راهبردی برای شکلدهی نظم نوین منطقهای و بازتعریف معماری امنیتی خلیج فارس و دریای عمان است؛ نظمی که در آن جایی برای ستمگران، دزدان دریایی و قدرتهای مداخلهگر وجود ندارد.
وی افزود: در این نگاه، ایران میتواند محور قدرت و ثبات منطقه باشد و نظم جدید باید با حضور همه کشورهای منطقه و در جهت منافع ملتهای منطقه و نه بر اساس خواست بیگانگان و قدرتهای فرامنطقهای باشد.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گفت: ملت ایران، رزمندگان و نیروهای مسلح کشور بارها نشان دادهاند که تهدید و رجزخوانی دشمنان نتیجهای جز عقبنشینی و ذلت برای آنان ندارد و آمریکا تنها یک راه پیشرو دارد و آن پذیرش شرایط و حاکمیت ایران بر منطقه است.
حجت الاسلام عبادیزاده در بخش دیگری از خطبهها، با تأکید بر اهمیت گفتمانسازی درباره افزایش جمعیت، این موضوع را از مسائل مهم و آیندهساز کشور عنوان کرد و گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، کشور در آینده با کاهش و پیر شدن جمعیت روبهرو میشود؛ از اینرو خانوادهها، دانشگاهها، رسانهها و علما باید برای ترویج فرهنگ فرزندآوری، تحکیم خانواده و توانمندسازی جوانان تلاش کنند.
وی فرزند را سرمایه و ثروت خانواده دانست و افزود: باید نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری اصلاح شود و موانع ذهنی و اجتماعی کاهش جمعیت برطرف شود.
امام جمعه بندرعباس همچنین با قدردانی از تلاشهای جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و هلالاحمر استان هرمزگان گفت: این مجموعه در همه حوادث، از سیل و زلزله تا بحرانهای مختلف، از نخستین نهادهایی است که در صحنه حضور دارد و نقش مهمی در کاهش آلام مردم ایفا میکند.
وی با توصیه به جوانان برای عضویت در کانونهای جوانان هلالاحمر، افزود: جوانان میتوانند بازوی اصلی این مجموعه در امدادرسانی و خدمت به مردم باشند.
