به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری صبح سه شنبه در همایش توسعه تجارت خارجی استانهای مرزی کشور که با حضور نمایندگان اقتصادی ۱۶ استان در استان هرمزگان در حال برگزاری است، بیان داشت: از تعداد ۶۴ بازارچه مرزی ثبت شده در کشور دو سوم آنها تعطیل شده اند، که از این رقم ۱۰ بازارچه مرزی تعطیل شده در هرمزگان وجود دارد. همچنین ۴۷۰ تعاونی مرزنشین کشور به دلیل نداشتن نقدینگی و قوانین دست و پاگیر تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت شهرهای مرزی، عنوان کرد: بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشینان نقش موثری در تثبیت و افزایش جمعیت شهرها و استانهای مرزی دارند. سیاست دولت یازدهم بر تقویت و رونق اقتصادی شهرها و استانهای مرزی کشور است، در همین راستا بازگشایی گمرکات تعطیل شده و تسهیل در امر صادرات و واردات بازارچه های مرزی و ورود تعاونی ها در این حوزه در دستور کار دولت قرار دارد.

جادری اظهارداشت: اختلاف قیمت دو سوی مرزها، مالیتهای سنگین گمرکی، نرخ های متعدد گمرکات، پیچیدگی فرآیند صادرات و واردات، محدودیتهای گمرکی و انحصار بودن برخی کالاها در دست دولت عوامل موثری در افزایش پدیده قاچاق کالا و ارز در مرزهای کشور است.

استاندار هرمزگان با اشاره به پیدایش پدیده قاچاق سوخت در مرزهای کشور به خصوص در استان هرمزگان طی سالهای گذشته تا کنون، خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت در مرزهای جنوبی کشور پدیده قاچاق سوخت و حتی احشام را به همراه داشت. سیاستهای دولت برای افزایش مشارکتهای مردمی در استانهای مرزی و مقابله منطقی با قاچاق سوخت و احشام موجب کاهش بسیار زیاد قاچاق سوخت و قانونمند شدن صادرات احشام شد.

به گفته وی، ساماندهی گمرکات تعطیل و نیمه تعطیل با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی در رونق اقتصادی و معیشت مرزنشینان تاثیر مستقیمی داشته اشت، امیدواریم در ماههای آینده هم شاهد آغاز مجدد سایر گمرکات تعطیل و غیرفعال در مرزهای کشور باشیم.

جادری تصریح کرد: توجه به معیشت مرزنشینان و رونق بخشی به اقتصاد شهرهای ساحلی در افزایش جمعیت، اشتغال و امنیت مرزها نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.