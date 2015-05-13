طلاب قزوین در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اساتيد، طلاب و روحانيون حوزه علمیه قزوین ظهر چهارشنبه در اعتراض به صدور حكم اعدام شيخ نمر، در مسجد شیخ الاسلام قزوین تجمع و اقدام رژیم آل سعود را محکوم کردند.

در اين تجمع اعتراض آمیز اساتيد، طلاب و روحانيون حوزه علميه قزوین با سردادن شعارهاي مرگ بر آل سعود، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، آل سعود شرمت باد، آمریکا ننگت باد، رژیم آدم کش آل سعود، ظلم و جنایتش شده چون یهود نسبت به صدور حكم اعدام آيت الله شيخ نمر باقر النمر اعتراض كردند.

حجت الاسلام علی معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین در این تجمع گفت: حمله به یمن محصول اتحاد استکبار آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود است و دولت های استکباری بعد از شکست نقشه هایشان در عراق و سوریه به یمن روی آوردند تا محور مقاومت در منطقه را تضعیف کنند.

وی با اشاره به اهداف رژیم آل سعود در حمله به یمن تصریح کرد: نابودی حوثی ها و انصارالله در یمن، برگرداندن منصور عبده به قدرت و شکست مقاومت مردم یمن از جمله اهداف حمله رژیم آل سعود به یمن است ولی با مقاومت مردم تا به امروز نتوانسته اند به هیچ کدام از این اهداف دست پیدا کنند.

این مسئول با اشاره به حکم اعدام شیخ نمر یادآورشد: شهادت در راه هدف و آرمان های الهی از جمله افتخارات روحانیت شیعه است و حکم شیخ نمر اولین حکم اعدام یک روحانی شیعه نیست و در طول تاریخ و مبارزات علیه ظلم و استکبار، احکام اعدام زیادی صادر شده است.

حجت الاسلام معبودی اضافه کرد: روحانیت شیعه همیشه برای شهادت در راه خداوند آماده است و دشمنان فکر نکنند که با اعدام یک روحانی شیعه این رودخانه پرخروش از حرکت بازخواهد ایستاد بلکه افراد دیگری جای او را خواهند گرفت و راهش را ادامه خواهند داد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) قزوین تاکید کرد: خانه سست و عنکبوتی رژیم آل سعود با اجرای حکم اعدام شیخ نمر فرو خواهد ریخت و این رژیم با شهادت این عالم شیعی جوابی قطعی از امت شیعه خواهد گرفت و آل سعود هم به پایان عمر خود خواهد رسید و این وعده الهی است.

این مسئول بیان کرد: در تمام حرکت هایی که بعد از پیروزی انقلاب علیه جمهوری اسلامی انجام شده رژیم آل سعود دست داشته که این نیت با حمله به یمن برای همگان آشکار شد.

وی افزود: وقتی که تمام نقشه های آل سعود در جهت جلوگیری از گسترش اسلام ناب به نتیجه ای نرسید سناریوی جدید جنگ بین ملت اسلامی را اجرا کردند و به همین منظور جریان داعش را در داخل سرزمین ها اسلامی به وجود آوردند تا به مقابله با دولت های شیعی منطقه بپردازند.

حجت الاسلام معبودی ادامه داد: توطئه دیگر مستکبرین در منطقه اختلاف افکنی بین شیعه و سنی در منطقه بود ولی تمام برنامه و حرکات این نقشه در منطقه با مدیریت و رهنمودهای مقام معظم رهبری نقش بر آب شده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) قزوین عنوان کرد: رژیم آل سعود فکر می کرد با حمله به یمن می تواند پایه های حکومتی خود را مستحکم کرده و در قدرت مقاومت مردمی خللی ایجاد کنند ولی حمله به یمن موجب شد تا کینه آل سعود در دل مردم یمن جای بگیرد و این کینه تا ابد در دل های مردم یمن باقی خواهد ماند.

در پایان این تجمع، شرکت کنندگان با قرائت بیانیه ای خواستار موضع گیری قاطع علما و امت اسلامی در سراسر جهان در مقابل جنایات رژیم آل سعود در حمله به مردم یمن و جلوگیری از اعدام شیخ نمر شدند.