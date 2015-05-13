هلاکت رهبر جدید داعش در شهر موصل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ابو علاء العفری» مرد شماره ۲ داعش به دنبال حملات هوایی به مناطقی در شهر موصل واقع در استان نینوا به هلاکت رسید.

وی پس از زخمی شدن ابوبکر البغدادی سرکرده ارشد داعش، به عنوان جانشین موقت او تعیین شد.