  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۳۷

هلاکت رهبر جدید داعش در شهر موصل عراق

هلاکت رهبر جدید داعش در شهر موصل عراق

منابع عراقی از هلاکت «ابو علاء العفری» مرد شماره ۲ گروه تروریستی داعش در جریان حملات هوایی به مناطقی در غرب موصل خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ابو علاء العفری» مرد شماره ۲ داعش به دنبال حملات هوایی به مناطقی در شهر موصل واقع در استان نینوا به هلاکت رسید.

وی پس از زخمی شدن ابوبکر البغدادی سرکرده ارشد داعش، به عنوان جانشین موقت او تعیین شد.

کد مطلب 2580358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها