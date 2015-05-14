مدیرعامل خبرگزاری مهر درگذشت سردبیر اسبق تهران تایمز را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت سردبیر اسبق تهران تایمز ، دکتر علی عسگری مدیرعامل خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز در پیامی به خانواده وی و جامعه مطبوعاتی کشور، این ضایعه را تسلیت گفت.

در پیام عسگری آمده است: بیش از نیم قرن حضور مرحوم عرفان پرویز در عرصه رسانه و خدمت به فرهنگ کشورمان موجب شد تا وی برای خانواده رسانه ای کشور و به ویژه روزنامه تهران تایمز، یک برادر و هموطن محسوب شود. خدمات و تلاش های این مرحوم در بدو تاسیس روزنامه تهران تایمز هیچ‌گاه از خاطر همکاران ایشان در این روزنامه فراموش نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، عرفان پرویز انصاری روزنامه نگار و از موسسین و نخستین سردبیر روزنامه بین المللی تهران تایمز بود که پس از تحمل مدتی بیماری، صبح امروز در سن ۸۵سالگی دار فانی را وداع گفت.