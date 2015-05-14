ظرفیت های گردشگری جزیره هرمز در راستای اشتغال مردم بکارگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت کمال زاده بعدازظهر پنجشنبه در جلسه تودیع و معارفه بخشدار جدید جزیره هرمز بیان داشت: به طور قطع تحقق این مهم به ایجاد اشتغال پایدار به ویژه برای قشر جوان و شتاب گیری روند توسعه اقتصادی این منطقه منجر می شود.

وی غارهای رنگین کمانی و قلعه تاریخی هرمز را فقط بخشی از ظرفیت های ناب و متعدد گردشگری جزیره هرمز اعلام و اضافه کرد: بسیاری از گردشگران و حتی مسوولان بلند پایه کشورهای خارجی علاقمند به بازدید از این ظرفیت ها هستند و در صورت توجه به این بخش می توان منبع پایداری از درآمد را برای مردم این منطقه تعریف کرد.

کمال زاده با تاکید بر اینکه باید موضوع درآمدزایی برای مردم هرمز به صورت جدی توسط مسوولان پیگری شود، گفت: در ابتدای این مسیر هرچند با مشکلاتی همچون کمبود اعتبارات مواجه هستیم، اما می توان با افزایش هماهنگی مدیران، هم افزایی نیروها و همدلی و همزبانی مردم و مسئولان مشکلات را به سرعت از پیش رو برداشت.

فرماندار قشم یادآوری کرد: همدلی و همزبانی ملت و دولت از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و شعار سال جاری است و به طور قطع تحقق این شعار در جزیره هرمز می تواند به شکوفایی ظرفیت های پیدا و پنهان این منطقه منجر شود.

کمال زاده با تقدیر از عملکرد نیروهای دریابانی شهرستان قشم در جهت تامین امنیت منطقه، گفت: موضوع راه اندازی پاسگاه نیروی انتظامی در جزیره هرمز جزو مصوبات بوده و به صورت جدی در حال پیگری است.

وی خواستار همکاری مسوولان منطقه برای تامین ساختمان این پاسگاه شد و افزود: در صورت تامین مکان مناسب، فرمانداری قشم نیز آماده است که امکانات و تجهیزات مورد نیاز این پاسگاه را تامین کند.

محمد نعیمی بخشدار جدید توجه جدی به مشکلات مردم جزیره هرمز را در راس فعالیت های خود دانست و گفت: برنامه ریزی هدفمند، هم افزایی و استفاده از خرد جمعی راهگشای انجام برنامه های دولت تدبیر و امید در جزیره هرمز است.