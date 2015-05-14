آخرین وضعیت «کشتی نجات» هلال احمر/ احتمال ضعیف حمایت صلیب سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین معزی روز پنج شنبه در دیدار رئیس و شورای معاونین جمعیت هلال احمر با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، اظهار کرد: در هفته هلال احمر هستیم و اعضای این نهاد، خدمتگزار مسلمین و بشریت در ایران و خارج از کشور به ویژه در زمان جنگ و حوادث غیرمترقبه است.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر در خدمت‌گزاری و کمک به مظلومان پیشتاز بوده است، تصریح کرد: امروز یمن تحت ظلم آل سعود قرار گرفته است و مردم مظلوم این کشور زندگی و خانه های خود را از دست داده اند.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر با انتقاد شدید از سازمان‌های جهانی، ابراز کرد: متاسفانه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین هلال احمر کشورهای اسلامی به داد مردم یمن نمی رسند.

وی تصریح کرد: امروز جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی برای کمک به مردم مظلوم یمن پیشتاز شده است.

حجت الاسلام والمسلمین معزی با انتقاد از محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن، خاطرنشان کرد: هلال احمر جمهوری اسلامی چند مرتبه از طریق هواپیما کمک هایی را برای مردم یمن ارسال کرد که هربار راه های ورود را بستند.

وی با انتقاد از کشورهای اسلامی، گفت: این کشورها متاسفانه به یمن کمک نمی کنند و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که به مسلمانان و غیرمسلمانان خدمت می کند.