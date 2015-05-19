به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «لوران فابیوس» در مصاحبه با رادیو «یورو-1» با بیان این مطلب در ادامه گفت: پاریس موضعی سخت در تفاهم لوزان داشته و فرانسه در مورد توافق احتمالی هسته ای با ایران محتاطانه رفتار می کند.

وی در ادامه گفت: ما در مذاکراتی که به تفاهم لوزان منجر شد موضعی سخت داشتیم و محتاطانه به موفقیت آمیز بودن مذاکرات نگاه می کنیم.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت: تفاهم لوزان گام بسیار مهمی بود اما این فقط ابتدای راه بود و پایان این راه در پایان ماه ژوئن (مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع) است.

فابیوس با تکذیب این که پیش نویس توافق چندان محکم نیست و گروه ایرانی تهدید به ترک میز مذاکرات کرده، گفت: «فرانسه خواهان یک قرارداد محکم است، قراردادی که از فعالیت دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عربستان سعودی در امر «اشاعه هسته ای» جلوگیری کند.»