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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

فابیوس:

نمی‌خواهیم کشوری همچون عربستان وارد فاز «اشاعه هسته‌ای» شود

نمی‌خواهیم کشوری همچون عربستان وارد فاز «اشاعه هسته‌ای» شود

وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد هدف فرانسه از مذاکره با ایران رسیدن به چنان توافق محکمی است که مانع فعالیت هسته ای دیگر کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «لوران فابیوس» در مصاحبه با رادیو «یورو-1» با بیان این مطلب در ادامه گفت: پاریس موضعی سخت در تفاهم لوزان داشته و فرانسه در مورد توافق احتمالی هسته ای با ایران محتاطانه رفتار می کند. 

وی در ادامه گفت: ما در مذاکراتی که به تفاهم لوزان منجر شد موضعی سخت داشتیم و محتاطانه به موفقیت آمیز بودن مذاکرات نگاه می کنیم. 

وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت: تفاهم لوزان گام بسیار مهمی بود اما این فقط ابتدای راه بود و پایان این راه در پایان ماه ژوئن (مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامع) است. 

فابیوس با تکذیب این که پیش نویس توافق چندان محکم نیست و گروه ایرانی تهدید به ترک میز مذاکرات کرده، گفت: «فرانسه خواهان یک قرارداد محکم است، قراردادی که از فعالیت دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون عربستان سعودی در امر «اشاعه هسته ای» جلوگیری کند.»

کد مطلب 2584239
عبدالحمید بیاتی

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