به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسكرين ديلی، در حالی كه فيلم «ناهيد» در بخش نوعی نگاه جشنواره فيلم كن به نمايش درآمد و نقدهای مثبتی در نشريه‌های معتبر سينمايی دريافت كرد، اكنون امتياز پخش آن در كشورهای اروپايی و لاتين در حال فروش است.

نوری پيكچرز به عنوان فروشنده اين امتياز تاكنون حق پخش فيلم آيدا پناهنده را به فرانسه (مومنتو فيلمز)، يونان (استرادا فيلم)، اسپانيا (كارامل فيلم)، سوييس (سينه وركز)، برزيل (توكومان فيلمز) و كلمبيا (سينه پلكس) فروخته است.

بريتانيا، ايتاليا، بلژيک، هلند، آرژانتين، تركيه، شيلی و اوروگوئه ديگر كشورهايی هستند كه برای نمايش اين فيلم ابراز تمايل كرده‌اند و مذاكرات چگونگی پخش اين فيلم در اين مناطق در دست پيگيری است.

«ناهيد» اولين فيلم بلند آيدا پناهنده با بازی ساره بيات و پژمان بازغی روايت زندگی پرسوناژی به همين نام است.