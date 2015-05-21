آموزش آیین دادرسی کیفری بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش خبر گزاری مهر ، کارگاه آموزشی ضابطان دادگستری ویژه پلیس آگاهی با حضور سردار قجری جانشین معاونت تربیت و آموزش ناجا، سرهنگ منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا، دکتر رییسی رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه، روسای پلیس آگاهی سراسر کشور و همچنین مدیران و کارشناسان حوزه ستادی پلیس آگاهی برگزار شد.

برپایه این گزارش، سردار قجری گفت: در مسیر مبارزه با جرایم علاوه بر قوانین مدون که ساری و جاری است نیاز به بازوان قدرتمندی است که این قوانین توسط کسانی که در قانون با عنوان ضابطان دادگستری از آنان نام می برند، اجرایی شود .جانشین معاونت تربیت و آموزش ناجا با بیان اینکه با توجه به تغییر مواد آیین دادرسی کیفری، ضابطان باید به وظایف و تکالیف خود آشنایی بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال گذشته به تصویب رسید نیاز به آشنایی دقیق تر ضابطان به تکالیفشان است که در ماده ۳۰این قانون عنوان شده که آموزش آیین دادرسی کیفری (جدید)بر عهده قوه قضاییه می باشد که آیین نامه آموزش این قانون نیز تدوین شده است .

قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ اول تیر ۹۴ در کشور اجرایی خواهد شد.

اطلاع رسانی اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا عنوان کرده است که در این کارگاه آموزشی کارشناسان قوه قضاییه به تشریح قوانین آیین دادرسی کیفری جدید پرداختند و به سوالات روسای پلیس آگاهی سراسر کشور پاسخ دادند.