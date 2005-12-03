قيمت خريد زعفران تغيير نمي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهندس محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب اعلام كرد: قيمت پايه خريد زعفران در قالب طرح توافقي تا پايان امسال 320 هزار تومان خواهد بود.



وي با اشاره به اينكه اجراي طرح خريد توافقي زعفران موجب خارج شدن بازار اين محصول از دست دادن واسطه ها و ورود زعفران به بورس كالاي كشاورزي شده، خاطر نشان كرد: با اجراي طرح خريد توافي زعفران قيمت اين محصول در چند هفته گذشته بيش از 40 درصد رشد داشته و از كيلويي 220 هزار تومان به 320 هزار تومان رسيده است.



وزير جهاد كشاورزي در ادامه با تشريح مشكلات توليد زعفران خواستار توجه جدي به كيفيت و بهداشت توليد (در مراحل كاشت، داشت و برداشت) فراوري ، بسته بندي و ساماندهي بازاريابي اين محصول شد.



مهندس اسكندري تصريح كرد: سالانه 220 تن زعفران در كشور توليد و از اين ميزان حدود 170 تن صادر و بقيه در داخل كشور مصرف مي شود.



وي علت كاهش توليد زعفران در سال جاري، را مربوط به خشكسالي هاي متعدد، سرمازدگي و عامل موثر در آفت قيمت اين محصول را طي سالهاي گذشته به جهت نابساماني و فقدان مديريت در جهت حمايت از توليد كنندگان و سودجويي واسطه ها عنوان كرد.

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