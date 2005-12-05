نشست تخصصي اساتيد رشته تربيت بدني در دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاري " مهر" نشست تخصصي اساتيد حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي دانشكده ها و گروههاي تربيت بدني وعلوم ورزشي دانشگاههاي سراسركشورروز چهارشنبه 16 آذرماه درمحل دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران برگزارخواهد شد.

بنابراين گزارش اين نشست با هدف فراهم ساختن زمينه هاي همكاري متقابل اساتيد و صاحبنظران گرايش هاي مختلف رشته تربيت بدني و تحقق بخشيدن به يك رويكرد جمعي با نگرشي شفاف درجمعيت توسعه پايدارازفعاليتهاي علمي و تحقيقاتي برگزارمي شود.

نشست تخصصي اساتيد حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي ، با حضوررضا قراخانلو رييس كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ، دكترفضل الله باقرزاده رييس دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران ، دكترمحمد حسين عليزاده مديركل تربيت بدني وزارت علوم ودكترحميد محبي رييس پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزاري خواهد شد.