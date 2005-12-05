شاهدان جنايت دجيل پرده از جنايات صدام و همدستانش برداشتند/صدام : از حكم اعدام نمي ترسم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، جلسه رسيدگي به جنايات صدام و هفت تن از همدستانش ساعت 30 و 16 به وقت محلي در بغداد پس از آنكه به منظور استراحت شاهد اين جنايت به حال تعليق درآمد،بار ديگراز سرگرفته شد .

احمد حسن محمد اولين شاهدي است كه به صورت شخصي در اين جلسه حضور يافته است تا نحوه بازداشت شمار زيادي از مردم عراق در پي حمله به كاروان حامل صدام ديكتاتور سابق در دجيل در سال 1982 را بازگو كند.



محمد حسن 38 ساله اولين شاهدي است كه در مقابل دادگاه به تشريح جنايت هولناك رژيم بعثي سابق در كشتار مردم دجيل پرداخت.



گفته مي شود وي عضو حزب الدعوه الاسلامي به رهبري ابراهيم جعفري نخست وزير كنوني عراق است .



دادگاه پيش از اين اظهارات شاهد ديگر اين جنايت را كه در بيمارستان بستري شده بود، پيش از مرگ ويف ضبط كرده بود و آن را در جريان محاكمه پخش كرد.



حسن پس از آنكه اداي سوگند كرد، از بازداشتهاي گروهي كه در دجيل بنا به دستور رژيم صدام انجام شد، سخن گفت .



وي كه چندين سال در زندانهاي رژيم بعثي سابق بود، تصاويري از بستگانش را نشان داد از جمله تصوير يك نوجوان 14 ساله كه به دست جلادان رژيم صدام كشته شده بود.



اين شاهد با نشان دادن اين عكس گفت :" آيا اين كودك هم جنايتكار بود كه مستحق مجازات اعدام بود."



وي افزود: " نيروهاي امنيتي و نظامي (رژيم صدام) وارد دجيل شدند و برزان تكريتي برادر ناتني صدام هم در ميان آنها بود و رياست سازمان استخبارات صدام را در آن زمان برعهده داشت و از جمله كساني كه در بين آنها بود و شلوار جينز پوشيده بود و سلاح شكاري در دست داشت و طه ياسين رمضان نيز همراه وي بود.



وي تاكيد كرد كه نيروهاي رژيم صدام طي روزهاي پنجشنبه تا شنبه اقدام به بازداشت هاي گسترده مردم كردند و طي آن هلي كوپترهاي نظامي باغها و منازل مسكوني را بمباران كردند.



اين شاهد در ادامه اظهار داشت : بيش از 500 زن و مرد و كودك در روستاي دجيل از جمله اعضاي خانواده من را به زندان الحاكميه وابسته به استخبارات عراق كه فرماندهي آن را برزان تكريتي برعهده داشت، منتقل كردند.





اين شاهد افزود: آنها يكي از برادرانم را با شوكهاي الكتريكي و ضرب وشتم در مقابل چشمان پدرم كه در آن زمان 77 ساله بود و يكي از انگشتان را بريده بودند،شكنجه كردند .



وي افزود: آنها(شكنجه كنندگان بعثي ) به ما مي گفتند: چرا اعتراف نمي كنيد؟ درهر حال شما اعدام خواهيد شد.

قاضي زركار امين بارها از صدام و همدستانش خواست با پريدن وسط سخنان شاهد نظم جلسه را برهم نزنند.



كه صدام با خشم در ابتداي سخنان شاهد گفت : " چگونه مي توانم ملاحظاتم را بيان كنيم وقتي شما قلمم را گرفته ايد؟" شاهد پس از اين جمله به اظهارات خود ادامه داد.



وي تاكيد كرد كه برزان تكريتي در كشتار مردم دجيل بنا به دستور صدام نقش مهمي ايفا كرد.



به هنگامي كه شاهد اين جنايت به زواياي كشتار مردم دجيل مي پرداخت صدام و همدستانش با سروصداي زياد و برهم زدن نظم دادگاه در صدد جلوگيري از ادامه اظهارات اين شاهد شدند.



و اين باعث شد تا قاضي رزكار امين رئيس دادگاه از همه بخواهد آرامش دادگاه را برهم نزنند.



وكلاي صدام و همدستانش همچنان به ملاحظات خود براي ايجاد تشكيك در معتبر بودن شاهد ادامه مي دهند تا مانع از محكوميت موكلان خود شوند.



به گزارش مهر، طه ياسين رمضان از سركردگان رژيم بعثي سابق، شاهد جنايت دجيل را به دروغگويي متهم كرد و از وي خواست براي اثبات شهادت خود مدرك ارائه كند.



ياسين رمضان دست داشتن خود در جنايت دجيل يا هرگونه ارتباط با اين مسئله را انكار كرد.



وي درادامه تلاشهايش براي انكار دخالت در اين جنايت گفت : اگر رئيس صدام مرا به اين كار مامور مي كرد، حتما آن را انجام مي دادم.



ياسين رمضان مدعي شد كه به دجيل نرفته بود، زيرا از وي چنين كاري را نخواسته بودند.



شاهد اين جنايت گفت : من نمي توانم به دلايل امنيتي نام ديگر شاهدان را در اين دادگاه بياورم.



اما برزان تكريتي كه مدام اظهارات شاهد اين پرونده را انكار مي كرد خواستار كنترل و احضار اسامي افرادي شد كه شاهد قرائت كرد.



احمد حسن محمد اولين شاهد در جنايت هولناك مزدوران رژيم بعثي سابق در كشتار مردم روستاي شيعه نشين دجيل در سال 1982 به هنگام ازسرگيري جلسه محاكه در فضاهاي متنشج پس از وقفه نود دقيقه اي به ايراد سخن پرداخت .



به هنگامي كه اين شاهد از جنايات سرمداران رژيم بعثي سابق دركشتار مردم دجيل سخن مي گفت، برزان تكريتي و طه ياسين رمضان با دروغ خواندن اين شهادت خواستار ارائه مدرك شدند.



به گزارش مهر،جلسه محاكمه صدام پس از آنكه وكلاي دفاع از سران رژيم بعثي سابق به نشانه اعتراض سالن دادگاه را ترك كردند، با وقفه روبرو شد.



اين در حالي است كه شمار اندكي در مركز شهر تكريت زادگاه ديكتاتور سابق عراق در اعتراض به محاكمه صدام تظاهرات كردند اما در بغداد مردم با تجمع در مركز اين شهر اعدام صدام را خواستار شدند.



برزان تكريتي اظهارات شاهد درباره دست داشتن خود در جنايت دجيل را انكار كرد.

برزان تكريتي آنچه شاهد را از عمليات شكنجه و رفتار وحشيانه با زندانيان مطرح كرد، انكار كرد.

به گزارش مهر، برزان تكريتي تاكيد شاهد درباره عمليات شكنجه اسراي دجيل را انكار كرد.



برزان تكريتي مدام تلاش مي كرد تا در شهادت شاكي اول اين پرونده تشكيك ايجاد كند.



قاضي دادگاه گفت شاهد و متهم نبايد همديگر را مورد دشنام قرار دهند.



صدام به زمان اختصاص داده شده براي شاهد اول درجنايت دجيل اعتراض كرد.



ديكتاتور سابق عراق گفت : " آنچه براي من مهم است، باعزت باقي ماندن همه اعراب وعراقي ها است ."



صدام افزود: " از آنچه در جريان محاكمه روي مي دهد، تاسف مي خورم."

ديكتاتور سابق عراق اظهارات شاهد اين جنايت را انكار كرد.

در ادامه "جوادعبدالعزيز جواد" به عنوان دومين شاهد جنايت دجيل با قرائت متن سوگندنامه به بيان گوشه اي از جنايت هولناك رژيم سابق در كشتار 148 غير نظامي بيگناه در روستاي دجيل در سال 1982 به دستور سران رژيم بعثي سابق پرداخت.



محاكمه صدام و دستيارانش در حالي همچنان ادامه دارد كه آنها دخالت خود در جنايت دجيل را انكار مي كنند و با زيرسئوال بردن درستي و بي طرفي دادگاه به فرافكني خود ادامه مي دهند.