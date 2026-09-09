احتمال بارش پراکنده باران در نیمه شرقی خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، با عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو، تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً ناپایداری در خراسان جنوبی حاکم خواهد بود.

وی افزود: افزایش ابر، وزش تندباد و گرد و خاک و در مناطق مستعد کاهش دید افقی از جمله پدیده‌های جوی قابل پیش‌بینی در این مدت است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: همچنین احتمال بارش پراکنده باران طی فردا، ۱۹ شهریور، در نیمه شرقی استان وجود دارد.

زارعی با اشاره به وضعیت دمایی استان نیز بیان کرد: طی این مدت روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته قهستان درمیان با دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و دهسلم و بندان نهبندان با دمای ۴۴ درجه گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند.