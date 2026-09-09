تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ آمار جدید شهدا و مجروحان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و در یکی از این حملات، شماری از فلسطینی ها زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.
منابع پزشکی در بیمارستان شفا اعلام کردند: یک پهپاد رژیم صهیونیستی یک موتورسیکلت را در خیابان الرشید در نزدیکی مسجد خلیل الوزیر در محله شیخ عجلین در جنوب غرب شهر غزه هدف قرار داد که بر اثر آن شماری زخمی شدند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی همچنین خیابان ۱۰ در منطقه شیخ عجلین در جنوب شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند.
در حملهای دیگر، جنگندههای رژیم صهیونیستی یک منزل و مجتمع مسکونی در اردوگاه الشاطئ در غرب شهر غزه را به شدت بمباران کردند.
همزمان، نیروهای رژیم صهیونیستی در محله المحطه در شمال شرق شهر خانیونس در جنوب نوار غزه بمبهای دودزا شلیک کردند.
منابع فلسطینی صحنههایی از نخستین لحظههای حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منزلی در خیابان حمید واقع در اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه منتشر کردند.
وزارت بهداشت غزه: شمار شهدای جنگ به ۷۳۶۶۹ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شده و ۲۵ فلسطینی نیز زخمی شدهاند.
بر اساس گزارش آماری روزانه این وزارتخانه، از میان شهدای ثبت شده در شبانهروز گذشته، ۲ نفر در حملات جدید رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند، یک نفر بر اثر شدت جراحات قبلی جان باخته و پیکر ۴ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد: همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و تیمهای امدادی به دلیل شرایط موجود هنوز قادر به دسترسی به آنان نیستند.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک هزار و ۳۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۵۴۱ نفر زخمی شدهاند. همچنین در این مدت پیکر ۸۳۱ شهید از زیر آوار خارج شده است.
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده و شمار مجروحان نیز به ۱۷۴ هزار و ۶۵۲ نفر افزایش یافته است.
نظر شما