غبار روبی مزار امامزاده سید محمد (ع) مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود توکلی روز چهارشنبه گفت: با هدف تکریم و بزرگداشت هفته وقف، ضریح متبرک این امامزاده با حضور مسئولان شهرستان، استان و هیئت امناء عطر افشانی و غبار روبی شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه افزود: حرم امام زاده سید محمد (علیه السلام) مراغه قطب فرهنگی و قرآنی در این شهرستان است و سال گذشته به عنوان نمونه کشوری معرفی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در طول سال بیش از ۴۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و قرآنی در آستان امامزاده سید محمد(ع) مراغه اجرا می‌شود.

توکلی افزود: امامزاده سید محمد(ع) مراغه از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) است.

امام جمعه مراغه نیز در این مراسم گفت: مسجد و حرم امامزاده سید محمد (علیه السلام) در اجرای فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی و اجتماعی در استان پیشگام است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: برنامه ریزی برای احیای موقوفات برای افزایش درآمد و حمایت از نیازمندان باید در اولویت باشد.