به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در شورای توسعه تعاون استان اظهار کرد: کسب رتبه‌های برتر خراسان جنوبی در بخش‌های مختلف، نشانگر انجام کار صادقانه و جهادی در استان بوده که موجب برافراشته شدن پرچم خراسان جنوبی در کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: این رتبه‌ها در سایه وحدت و همدلی موجود در خراسان جنوبی بین بخش‌های مختلف استان کسب شده است.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه گفت: تشکیل تعاونی‌های انرژی خورشیدی در استان، منبع درآمد بسیار خوبی برای اعضای این تعاونی‌ها است.

هاشمی تأکید کرد: بالاترین ثروت در این خصوص، اعتماد مردم به تعاونی‌ها است و ایجاد این تعاونی‌ها زمینه‌ساز اشتغال پایدار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه تعاون استان است.

وی با اشاره به کسب رتبه اول اقتصادی خراسان جنوبی در کشور افزود: کسب این رتبه نیز نشان‌دهنده آن است که در استان به چیزی جز کار مفید فکر نمی‌شود.

به گفته هاشمی، در دو سال گذشته بیش از پنج همت به راه‌آهن خراسان جنوبی تخصیص یافته است و در حالی که در سال ۱۴۰۲ مجموع جذب اعتبارات ملی و استانی بیش از سه همت بوده، امسال این میزان به ۱۲ همت با رشد ۲۹۰ درصدی رسیده است که نشانگر همدلی موجود در خراسان جنوبی است.

برنامه‌محور بودن کارها در خراسان جنوبی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در ادامه این جلسه تأکید کرد: کسب رتبه‌های کشوری خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف، نشانگر برنامه‌محور بودن کارهای انجام‌شده است.

مجتبی شریعتی‌فر گفت: کسب رتبه‌های برتر خراسان جنوبی نشانگر برنامه‌ریزی منسجمی است که در این خصوص در استان انجام شده و با محوریت استاندار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مدیران کشوری بانک توسعه تعاون در سفر به خراسان جنوبی به ما قول داده است که سهم تسهیلات خراسان جنوبی متعلق به سال آینده را در سال جاری پرداخت خواهد کرد.

شریعتی‌فر در ادامه تصریح کرد: با توجه به عملکرد شرکت‌های تعاونی در سال‌های اخیر، اعتماد مردم به تعاونی‌ها نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: اتاق بازرگانی خراسان جنوبی بر اساس ارزیابی انجام‌شده، رتبه اول کشور را از نظر تشکیل بیشترین تعداد جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و بخش دولتی کسب کرده است.

به گفته وی، کسب این رتبه نشانگر همت استاندار خراسان جنوبی و همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در این جلسات است.