پيكولي از تيم ملي فوتسال كنار رفت// يك مربي دروازه بانها به كادرفني تيم فوتسال اضافه مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" پيكولي برزيلي هشت ماه مربي بدنسازتيم ملي فوتسال ايران بود كه پس ازاتمام قرارداد خود تهران را ترك كرد. كميته فوتسال فدراسيون فوتبال اززحمات پيكولي مربي بدنساز تيم ملي فوتسال قدرداني كرد. همچنين ناصر پيروردي جانشين پيكولي درتيم ملي فوتسال ايران شد.

يك مربي برزيلي در كادر فني تيم ملي فوتسال

يك مربي برزيلي براي آموزش دروازه ‌بانان تيم ملي فوتسال ايران به كادرفني اين تيم اضافه مي‌شود. درجلسه مشترك جورانديرو دوراتا سرمربي برزيلي تيم ملي فوتسال ايران با صادق درودگر رييس كميته فوتسال، مقررشد يك مربي دروازه‌ بانان كه سابقه خوبي در آموزش دروازه‌ بانان برزيل دارد به تهران سفر كند. جورانديرموظف شده است نام چند دروازه ‌بانان اسبق كشورش را در اختيار كميته فوتسال فدراسيون فوتبال قراردهد تا ازبين آنها يك نفربه كادرفني اين تيم ملحق شود.

ديدار تداركاتي تيم ملي فوتسال مقابل يكي از تيم هاي قدرتمند جهان

تيم ملي فوتسال ايران براي حضوري قدرتمند دررقابت‌هاي قهرماني آسيا به مصاف يكي از تيم‌هاي قدرتمند جهان مي‌رود. سرمربي تيم ملي فوتسال كشورمان ازكميته فوتسال خواسته است اين كميته علاوه برانجام يك اردوي آمادگي دربرزيل، اقدامات لازم را براي برگزاري ديداري دوستانه با يكي از تيم‌هاي جمهوري چك، ايتاليا، هلند، اسپانيا و يا كرواسي فراهم كند.

صانعي به تيم ملي فوتسال دعوت شد

علي صانعي ملي پوش اسبق تيم ملي فوتسال ايران به عنوان يكي از مربيان اين تيم در رقابت‌هاي بين‌المللي امارات حضورخواهد داشت. درصورت تاييد عملكرد صانعي دراين مسابقه‌ها، ملي‌پوش اسبق فوتسال كشورمان تيم ملي را در رقابت‌هاي قهرماني آسيا در ازبكستان همراهي خواهد كرد.