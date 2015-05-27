مسعود صفوی که تهیه مجموعه انیمیشن های «پلانکی»، «دهکده شادی»، «زوزو» و سریال های پر مخاطب تلویزیونی «شکرستان» و «تاریخ از این ور» را در کارنامه کاری خود دارد درباره تدارک تولید یک فیلم سینمایی انیمیشن برای کودکان به خبرنگار مهر گفت: تجربه های بسیاری در حوزه تهیه و تولید فیلم های انیمشین کسب کرده ام و همچنین همواره به تولید فیلم سینمایی برای کودکان فکر می کردم و به همین دلیل فکر کردم جا دارد یک فیلم بلند انیمیشنی برای کودکان ایران زمین بسازیم.

وی ادامه داد: پیش از این فیلم کوتاه انیمیشن «تمام زمستان هایی که ندیده ام» را در مدت زمانی ۱۷ دقیقه با موضوع دفاع مقدس تهیه و تولید کرده ام و تجربه تولید انیمیشن در قالب فیلم را نیز داشته ام. همچنین فیلمنامه این فیلم کوتاه را برای یک اثر بلند سینمایی ۱۰۰ دقیقه ای نیز نوشته بودم اما به دلیل مشکلات مالی نتوانستم آن را تولید کنم.

صفوی تصریح کرد: در حال حاضر در تدارک ساخت یک فیلم سینمایی انیمیشن با مخاطب کودک هستم که هنوز اسمی برای آن انتخاب نکرده ام و در حال تحقیق و نگارش فیلمنامه هستم. این فیلمنامه فضایی شیرین و جذاب برای کودکان دارد تا ۹۰ دقیقه فیلم را بدون خستگی و بی حوصلگی تماشا کنند.

صفوی در پایان گفت: بزرگترین مساله انیمیشن های سینمایی این است که اغلب برای نوجوان ها ساخته می شوند و حوصله کودکان برای تماشای اثر کمتر در ساخت این آثار مورد توجه قرار می‌گیرد بنابراین یکی از اهداف مهم من در ساخت پروژه این است که کودکان و نیازها و حوصله شان را مدنظر قرار دهم.