به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، علی فریادی مدیرعامل شرکت متین تویز، با اعلام این خبر، گفت: بازار ایران در زمینه اسباب بازی و لوازم جانبی کشش بالایی دارد به گونهای که در سالهای اخیر مبالغ زیادی ارز برای واردات عروسک از کشور خارج شده است.
وی افزود: چنانچه متولیان و نهادهای ذیربط تعامل بهتر و اعتماد لازم نسبت به تولیدکنندگان ایرانی داشته باشند آنان توان تولید و عرضه باکیفیت و مناسب محصولات جانبی شخصیتهای وطنی را دارند.
فریادی، تصریح کرد: مصرف کننده داخلی همواره به دنبال محصولات باکیفیت است و ما امکان و ظرفیت تولید انبوه و با تیراژ بالای عروسک را در داخل کشور دارا هستیم.
مدیرعامل متین تویز در پایان گفت: عروسک های تولید داخلی شکرستان، جهت توزیع و فروش در اختیار فروشگاه شکرستان قرار دارد و علاقهمندان جهت سفارش عمده و خرید جزء میتوانند به این فروشگاه مراجعه کنند.
علاقهمندان میتوانند هر روز (به جز روزهای جمعه) از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۱ برای بازدید و تهیه محصولات عرضه شده در فروشگاه شكرستان، به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، دو راهی یوسفآباد، شماره ۱۹۴۱ مراجعه کنند.
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