به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان تهران، علی فریادی مدیرعامل شرکت متین تویز، با اعلام این خبر، گفت: بازار ایران در زمینه اسباب­ بازی و لوازم جانبی کشش بالایی دارد به گونه­‌ای که در سال­‌های اخیر مبالغ زیادی ارز برای واردات عروسک از کشور خارج شده است.

وی افزود: چنانچه متولیان و نهادهای ذی‌ربط تعامل بهتر و اعتماد لازم نسبت به تولیدکنندگان ایرانی داشته باشند آنان توان تولید و عرضه باکیفیت­ و مناسب محصولات جانبی شخصیت‌­های وطنی را دارند.

فریادی، تصریح کرد: مصرف­ کننده داخلی همواره به دنبال محصولات باکیفیت است و ما امکان و ظرفیت تولید انبوه و با تیراژ بالای عروسک را در داخل کشور دارا هستیم.

مدیرعامل متین تویز در پایان گفت: عروسک­ های تولید داخلی شکرستان، جهت توزیع و فروش در اختیار فروشگاه شکرستان قرار دارد و علاقه‌مندان جهت سفارش عمده و خرید جزء می­‌توانند به این فروشگاه مراجعه کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند هر روز (به جز روزهای جمعه) از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۱ برای بازدید و تهیه محصولات عرضه شده در فروشگاه شكرستان، به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، دو راهی یوسف‌آباد، شماره ۱۹۴۱ مراجعه کنند.