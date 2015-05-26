۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد بیرانوند ظهر سه شنبه در جلسه ای که به منظور هماهنگی در خصوص برداشت گندم در فرمانداری خرم آباد برگزار شد به خلاصه ای وضعیت گندم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: گندم به عنوان یک کالای استراتژی در اختیار کشورهای قدرتمند قرار دارد به طوری که می توان گفت هر کشوری گندم دارد شاید نیاز به چیز دیگری ندارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد عنوان کرد: ما باید سالانه در کشور ۱۷ میلیون تن گندم تولید می کردیم که با توجه به وابستگی های کشور به دلارهای نفتی این موضوع تحقق پیدا نکرد.

بیرانوند افزود: زمانی که سال ۸۵ جشن خودکفایی گندم در کشور گرفته شد ۱۲ میلیون تن گندم به سیلوهای کشور وارد شد و در آن سال دو میلیون تن از گندم کشور نیز صادر شد.

پیش بینی خرید ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

وی با بیان اینکه در سال اول دولت تدبیر و امید میزان هفت میلیون تن گندم در کشور تولید شد یادآور شد: هدف وزارت جهاد کشاورزی این بوده که اگر شرایط جوی اجازه دهد ظرف یک برنامه پنج ساله به خودکفایی گندم در کشور دست پیدا کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه هدف ما در استان این است که تا پایان دولت یازدهم ۶۰۰ هزار تن گندم تولید کنیم بیان داشت: در سال اول دولت تدبیر و امید میزان گندم خریداری شده از کشاورزان لرستانی حدود ۳۵۰ هزار تن بود.

بیرانوند اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شود.

وی سرما شدید در منطقه نورآباد و خشکسالی موجود در کوهدشت را عاملی برای کاهش میزان گندم تولیدی در استان دانست و گفت: پیش بینی می شود امسال حدود ۱۰۰ هزار تن کاهش محصول را در استان داشته باشیم.

۳۰ تا ۴۰ درصد نان مصرفی مردم لرستان به ضایعات تبدیل می شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه انتظار داریم میزان تولید گندم در شهرستان خرم آباد طی امسال حدود ۱۰۸ هزار تن باشد ادامه داد: امیدواریم با کنترل هایی که در بحث ریزش ها و مراحل کاشت و برداشت این محصول داریم بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

بیرانوند یادآور شد: شهرستان خرم آباد در سال ۸۴ با تولید ۱۰۵ هزار تن گندم در زمینه تولید این محصول رکورد زد که بعد از آن مدت هنوز این میزان تولید در شهرستان محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه لرستان جزو استان های پرمصرف گندم در کشور است اظهار داشت: ایران یکی از پرمصرف ترین کشورهای دنیا در زمینه مصرف گندم بوده به طوری که سرانه مصرف گندم در کشور ۲۴۰ کیلوگرم در سال است و این در حالی است که میانگین مصرف گندم در جهان ۱۴۰ کیلوگرم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد افزود: بالا بودن مصرف سرانه گندم در استان لرستان به دلیل این است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نان مصرفی مردم به ضایعات تبدیل می شود.

۸ مرکز گندم کشاورزان مرکز لرستان را خریداری می کنند

بیرانوند به راهکارهایی که برای افزایش میزان برداشت گندم در استان در دستور کار قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: برای این منظور ۲۰۰ دستگاه کمباین در مرحله برداشت از مزارع مورد استفاده قرار خواهد گرفت که ۶۰ درصد این کمباین ها غیر بومی و مابقی بومی هستند.

وی عنوان کرد: ۱۱۲ اکیپ ثابت در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد فعال بوده و دو شرکت خصوصی برای تنظیم کمباین ها در حوزه این شهرستان فعالیت می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد به اقدامات انجام شده توسط مدیریت قبل از شروع برداشت گندم اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا ستاد برداشت تشکیل شده و کارشناسانی ناظر در سیلوها و کمیسیون های خرید معرفی شده اند.

بیرانوند افزود: کارگاه های آموزشی و ترویجی برای کارشناسان در زمینه تنظیم کمباین ها قبل از ورود به منطقه برگزار شده است و اکیپ های نظارت و کنترل کمباین ها برای جلوگیری از ریزش محصول تشکیل شده است.

وی به ایجاد هشت مرکز خرید گندم در سطح شهرستان خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز قائدرحمت، مرکز بیران شهر، مرکز گریت، مرکز کمالوند، دو کارخانه آرد، سیلوی کمالوند و سیلوی ماسور گندم تولید شده توسط کشاورزان خرم آبادی را خریداری خواهند کرد.

ریزش ۳۰ درصدی گندم از کمباین ها

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه استاندار ریزش گندم از کمباین ها بایستی کمتر از هشت درصد باشد، عنوان کرد: گاها با ریزش ۳۰ درصدی این محصول مواجه هستیم که این ریزش علاوه بر متحمل کردن ضرر فراوان به کشاورز باعث به وجود آمدن علف های هرز در منطقه برداشت محصول خواهد شد.

بیرانوند اضافه کرد: از دهیاران تقاضا داریم کمباین های منطقه را کنترل کرده و مانع از ریزش این محصول ارزشمند شوند چرا که به ازای ریزش هر کیسه گندم کشاورز ۱۵ هزار تومان ضرر خواهد کرد لذا با کاهش این میزان ریزش به پنج درصد به کشور و کشاورز نفع خواهیم رساند.