وزیر آموزش و پرورش به شهدای مدافع حرم ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش ساعت هفت صبح امروز وارد فرودگاه اهواز شد. پس از ورود بلافاصله با همراهی مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، استاندار، رئیس سازمان نوسازی کشور، برخی از اعضای شورای شهر، مسئولان نوسازی خوزستان، فرماندار اهواز، معاونان سیاسی و اجتماعی و نیروی انسانی استانداری و دیگر مسئولان به گلزار شهدا رفت.

وزیر در این مراسم ابتدا با اهدای گل و حضور خود به شهدای مدافع حرم خوزستان و سپس سایر شهدای خوزستان ادای احترام کرد.

علی اصغر فانی بعد از این مراسم به منظور صرف صبحانه به مهمانسرای آموزش و پرورش خوزستان رفته و بعد از دیدار با یک بیمار فرهنگی در مراسم افتتاحیه دبیرستان شهدای رضوی آموزش و پرورش ناحیه چهار اهواز حضور پیدا می‌کند.

این دبیرستان نماینده ۶۵ پروژه نوسازی خوزستان است که امروز در سراسر استان خوزستان توسط وزیر افتتاح می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش بعد از مراسم افتتاحیه در جشنواره خیران مدرسه ساز استان که در تالار امام رضا شهرک نفت برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کند.

فانی بعد از حضور در این جشنواره جشنوارهریا، در شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن کنفرانس تالار اجتماعات امام رضا برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کند.