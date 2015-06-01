به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای فردوس، ویژه برنامه آئینی شاهنامه خوانی «طلوع ماندگار»، شب گذشته یکشنبه ۱۰ خرداد با هدف بازنگری و احیای سنت شاهنامه خوانی و نقالی در این فرهنگسرا برگزار شد.

در ابتدای مراسم احسان کاظم مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ و رئیس فرهنگسرای فردوس ضمن ابراز خرسندی از حضور شاهنامه پژوهان بنام در این برنامه گفت: معرفی بیش از پیش فرهنگ و میراث بزرگ ایرانی در حوزه های مختلف به ویژه ادبیات همواره صدرنشین برنامه های این منطقه است. امروز علاوه بر زبان و ادبیات فارسی بلکه ادبیات جهان نیز به نوعی وامدار شاهنامه فردوسی است. متاسفانه این سرمایه گرانقدر آن گونه که شایسته است در میان نسل های مختلف به ویژه نسل جوان معرفی نشده است.



وی افزود: مفاهیم شاهنامه فردوسی نیاز جامعه امروزی در حوزه اجتماعی و اخلاقی است.



فردوسی میان تمدن ایران و اسلام پیوستگی ایجاد کرد



در ادامه این مراسم یاسر موحدفرد دبیرکل بنیاد فردوسی با بیان این که مدیون شاهنامه فردوسی هستیم، گفت: فردوسی یکی از افرادی است که موجب پیوستگی میان تمدن ایران و تمدن اسلام شد و آن را در یک منظومه داستانی درآمیخت که شاید بسیاری آن را افسانه بدانند در حالی که بخش اعظمی از تاریخ ایران و جهان است.



وی با اشاره به اثربخشی فردوسی در کتاب هایی همچون شاهنامه، حماسی نامه و فتوت نامه ها گفت: بسیاری از هنرمندان بنام ۲ اثر قرآن نگاری که سخن خداوند و شاهنامه نگاری را که سخن سخنگوی پارسی است، بدون درج نام خود خلق می کردند که این خود گویای احترام ویژه ای بود که برای این دو کتاب قائل بودند.



دبیرکل بنیاد فردوسی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: همچنین در هر دوره‌ای اگر پادشاهی می‌خواست حشمت و بزرگی خود را نشان دهد و در تاریخ ثبت کند، به خوشنویسی و نگارگری قرآن کریم و شاهنامه می‌پرداخت. شاهنامه فردوسی علاوه بر آموزه های اخلاقی ایرانیان از آموزه های اسلامی نیز برخوردار است که در لا به لای سخن پهلوانان و فرمانروایان درستکار درج شده است.



موحدفرد گفت: با پژوهشی مختصر شاهد اثرگذاری اندیشه فردوسی در دیگر آثار تمدنی به ویژه ادبیات خواهیم بود. همچنین بسیاری از بزرگان اندیشه همواره بر مقام و جایگاه فردوسی اذعان داشتند. متاسفانه آئین ها و هنرهای ایرانی از سوی مردم و مسوولان مورد کم توجهی قرار گرفته است. آنچه که جامعه، کشور و ملت را ماندگار می کند فرهنگ، هنر و مذهب است، اگر این رسوم و افکاری که بسیاری از نسل ها داشتند را منتقل نکنیم قطعا دچار گسست فرهنگی خواهیم شد. در فضاهایی این چنین باید به مسائلی چون ترزیق روحیه نشاط و شادابی به افراد جامعه توجه بیشتری داشته باشیم.



تجلیل از شاهنامه خوانان



در پایان این مراسم با حضور فریدون جنیدی شاهنامه پژوه و رئيس بنياد نيشابور، یاسر موحدفرد دبیرکل بنیاد فردوسی، احسان کاظم مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵ و رئیس فرهنگسرای فردوس، محمدرضا یوسفی نویسنده کودک و نوجوان و بازآفرین داستان های شاهنامه و پیمان بزرگ نیا دبیر برنامه آئینی طلوع ماندگار از مقام هنری استاد ابوالقاسم دهقان شاهنامه خوان پیشکسوت تجلیل و قدردانی شد.



همچنین با اهدای لوح تقدیر از دیگر نقالان و شاهنامه خوانان حاضر در برنامه همچون موسی موسوی، فواد حسینی، قدرت میرزاپور عاشیق مطرح موسیقی آذربایجان، فرنگیس طوسی، موسی صحرا روشن، حامد قویدل، علی آمارلو، حامد علی زاده، وحید علی زاده، دامون شیش بلوکی و کاظم یوسفی تجلیل به عمل آمد.



اجرای قطعات آئینی حماسی توسط گروه جیلان کرمانجی، حرکات آئینی حماسی خراسان شمالی (اسب چوبی و رزم شمشیر)، شاهنامه خوانی آذری توسط قدرت میرزاپور عاشیق مطرح موسیقی آذربایجان، کردی با اجرای فواد حسینی، کهگیلویه از سوی موسی موسوی، بختیاری با هنرمندی احسان یداللهی و خوانش داستان های «سیاوش» و «ازدواج تهمینه و رستم» توسط مرشد محسن میرزاعلی و فرنگیس طوسی از دیگر بخش های این ویژه برنامه آئینی بود.



نمایشگاه مجموعه داستان های شاهنامه برای کودکان



برپایی نمایشگاه کتاب داستان های شاهنامه انتشارات خانه ادبیات بخشی دیگر از ویژه برنامه آئینی طلوع ماندگار بود. در این نمایشگاه ۳۴ جلد کتاب چاپ شده از مجموعه ۱۰۰ جلدی داستان های شاهنامه، ۵ جلد منتشر شده از مجموعه ۲۲ جلدی داستان های عاشقانه شاهنامه و ۶ جلد از مجموعه ۷۰ جلدی رمان های شاهنامه انتشارات خانه ادبیات به نمایش گذاشته شد.



تمامی کتاب‌های این نمایشگاه، ۲ زبانه و توسط محمدرضا یوسفی نویسنده کودکان و نوجوانان به زبان ساده برای کودکان بازآفرینی شده اند. همچنین این مجموعه ۱۰۰ جلدی از ۸۰۰ تصویر برای کودک برخوردار است.



از کتاب‌های به نمایش درآمده در این نمایشگاه می توان به اولین پادشاه جهان، روزی به نام سده، گرم تر از آتش، سرنیزه های جادویی، از مورچه ها یاد بگیریم، رزانه دختر گندم، سروشا فرشته ای دیگر، سرزمین گوهران، اسب های رام نشدنی، زال و سیمرغ و ... اشاره کرد. همچنین برپایی نمايشگاه آثار نقاشان ريز نقش دربرگیرنده آثار انیس محدثی، پریا طالبیان، دانیال جودی، غزل وزیری و مهرسا روح بخش به سرپرستی فتانه پیری خواه از دیگر بخش های این برنامه به شمار می رفت.



آثار این نمايشگاه نقاشي كودكان با الهام از قصه‌هاي كلاسيك و برجسته ادبيات كهن ايرانی از جمله شاهنامه فردوسی، كليله و دمنه و آثار عطار نيشابوری خلق شده است.