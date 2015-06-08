آمریکا قرار نیست به اوکراین سلاح تهاجمی بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید می گوید که آمریکا قصد ندارد به دولت کی یف سلاح های تهاجمی بدهد چراکه این اقدام کمکی به حل بحران اوکراین نمی کند.

در همین راستا، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید گفت: دیدگاه «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در این باره تغییری نکرده است و قرار نیست سلاح های تهاجمی در اختیار اوکراینی ها قرار بدهیم. این اقدام به نظر اوباما تنها موجب دامن زدن به بحرانی می شود که باید از راه دیپلماتیک حل شود.

البته ارنست برای یادآوری تعهد واشنگتن نسبت به دولت کی یف این نکته را متذکر شد که آمریکا پیشتر به اوکراین کمک نظامی کرده است.

ناگفته نماند که چندی پیش کنگره آمریکا لایحه دفاعی را به تصویب رساند که خواهان اعطای ۳۰۰ میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین در قالب تامین تسلیحات دفاعی مرگبار بود. اما، اوباما تمایل چندانی برای این کار نداشت.

در ماه مارس میلادی، واشنگتن اعلام کرد که ۳۰۰ مستاشار نظامی را از پایگاه های خود در ایتالیا به نزدیکی مرز لهستان خواهد فرستاد تا نیروهای گارد ملی اوکراین را آموزش دهند.