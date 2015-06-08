روایت مرگ ۱۶۷ نفر بر سکوی نفت در «آتش در شب»

به گزارش خبرنگار مهر، «آتش در شب» به یکی از بزرگترین حوادث و اتفاقات جهان در چند سال اخیر میپردازد. این رخداد بزرگترین حادثه در رابطه با تولید نفت در کل دنیا به حساب میآید.
در این انفجار ۳۱۷ هزار بشکه نفت از بین رفت. در ساعت ۱۰ صبح ۶ جولای سال ۱۹۸۸ با فشار یک دکمه اشتباه انفجار مهیبی در این سکوی نفتی صورت گرفت. در این انفجار شعلههایی تا ارتفاع ۹۱ متر زبانه کشیدند و ۱۶۷ تن از کارکنان این سکو جان خود را از دست دادند. خسارت وارد شده بر اثر این آتشسوزی چیزی حدود ۴.۳ میلیارد دلار در آن سال اعلام شده بود.
عملیات مهار آتشسوزی خط لوله نفت آلفا در آمریکا بسیار پیچیده و جانکاه بود و این مستند ضمن بررسی تصاویر آرشیوی این حادثه با بازماندگان این واقعه نیز مصاحبه کرده است.
مستند «آتش در شب» به کارگردانی آنتونی وونکه و محصول ۲۰۱۳ سهشنبه ۱۹ خرداد ماه، در قالب برنامه «آنسو» از شبکه مستند پخش میشود.
«آنسو» ساخته محمد حمیدیمقدم، هر روز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش میشود. این مجموعه در هر قسمت میزبان بهترین مستندهای خارجی خواهد بود و این مستندها را پس از پخش با حضور کارشناسان مختلف نقد و بررسی میکند.
