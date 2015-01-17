معضلات اینترنت به «کانکت» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند منتخبی از مجموعه «پرسه در شهر» است که در 13 قسمت 35 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم تولید شده و یک مستند اجتماعی است که موضوعات اجتماعی و شهری را به تصویر می‌کشد.

همچنین «کانکت» موفق به دریافت جایزه از سومین کنگره پیشگامان پیشرفت شده است و توانسته در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر جایزه و دیپلم افتخار را از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دریافت کند.

این مستند به کارگردانی محمدصادق جعفری با نگاهی به کاربرد اینترنت شنبه 27 دی ماه، ساعت 23 در قالب برنامه «فانوس» از شبکه مستند پخش می‌شود.