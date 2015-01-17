۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۶

معضلات اینترنت به «کانکت» رسید

مستند «کانکت» که از چهارمین جشنواره فیلم شهر جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرده است، به موضوع کاربرد اینترنت در زندگی امروز می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند منتخبی از مجموعه «پرسه در شهر» است که در 13 قسمت 35 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم تولید شده و یک مستند اجتماعی است که موضوعات اجتماعی و شهری را به تصویر می‌کشد.

همچنین «کانکت» موفق به دریافت جایزه از سومین کنگره پیشگامان پیشرفت شده است و توانسته در چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر جایزه و دیپلم افتخار را از معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دریافت کند.

این مستند به کارگردانی محمدصادق جعفری با نگاهی به کاربرد اینترنت شنبه 27 دی ماه، ساعت 23 در قالب برنامه «فانوس» از شبکه مستند پخش می‌شود.

