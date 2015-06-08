به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در این آخر هفته باکس آفیس آمریکای شمالی شاهد حضور ۵ فیلم جدید بود و گزارش گیشه فروش به این ترتیب تغییر کرده است:

۱. «جاسوس» ساخته پل فیگ: این فیلم کمدی از کمپانی فاکس قرن بیستم در اولین آخر هفته نمایشش خوش درخشید و با فروش ۳۰ میلیون دلاری در راس باکس آفیس ایستاد. «جاسوس» در ۳۷۱۱ سالن سینما اکران شده است. ملیسا مک کارتی این بار با بازیگران مطرحی چون جود لاو و جیسون استتام همراه شده است.

۲. «سن آندریاس» ساخته برد پیتون: این فیلم از کمپانی برادران وارنر در دومین هفته نمایشش از مکان نخست پایین آمد و با این حال ۲۶ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش را در دو هفته به ۹۲ میلیون و ۱۶۳ هزار دلار برساند. این فیلم این هفته سالن‌های بیشتری را در اختیار گرفت و از ۳۷۷۷ سالن سینما به ۳۸۱۲ سالن افزایش یافت. دواین جانسون بازیگر اصلی این فیلم است که زلزله لس‌آنجلس را تصویر کرده است.

۳. «موذی فصل ۳» ساخته لی وانل: این فیلم که در ژانر ترسناک و ماورایی، بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم لی وانل ساخته شده و درموت مالرونی بازیگر آن است، در اولین آخر هفته نمایشش ۲۳ میلیون دلار فروش کرد.

۴. «همراهان» ساخته داگ الین: این فیلم کمدی که اقتباسی از سریال تلویزیونی به همین نام است، با حضور آدرین گرنیر، کوین کانلی و جری فرارا و بیل باب تورنتون شکل گرفته است. ‌«همراهان»‌ در اولین هفته نمایشش ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار فروخت.

۵. «مکس دیوانه: جاده خشم» ساخته جرج میلر: چهارمین قسمت از مجموعه آخرالزمانی و اکشن «مد مکس» در چهارمین هفته نمایشش با یک رتبه نزول به جایگاه پنج رسید و با فروش ۷ میلیون و ۹۷۰ هزار دلاری در مجموع فروشش را به رقم بیش از ۱۳۰ میلیون دلار رساند. این فیلم با بازی تام هاردی و شارلیز ترون از کمپانی برادران وارنر است.

۶. «صدای شش دانگ» یا «پیچ پرفکت۲» ساخته الیزابت بنکس: این فیلم که قسمت دوم فیلم کمدی موزیکال آمریکایی «پیچ پرفکت» است و هفته پیش دوم بود، این هفته ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش از چهار هفته نمایش را به ۱۶۰ میلیون و ۹۸۲ هزار دلار برساند.

۷. «سرزمین فردا» ساخته برد بیرد: این فیلم با بازی جرج کلونی از کمپانی والت دیزنی با نمایش در ۳۰۱۲ سالن سینما در سومین هفته نمایشش هفتم شد. این فیلم با فروش ۷ میلیون دلاری‌اش در مجموع ۷۶ میلیون دلار فروش کرده که با هزینه ساخت ۱۹۰ میلیون دلاری‌اش هنوز فاصله زیادی دارد.

۸. «انتقام جویان: عصر اولتران» ساخته جاس ودون: این اثر با نمایش در ۲۴۷۱ سالن سینما فروشی ۶ میلیون دلاری را تجربه کرد تا در مجموع پس از ۶ هفته ۴۳۸ میلیون و ۱۵ هزار دلار فروش کرده باشد. این فیلم که با بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری ساخته شده، گروهی از ابرقهرمان‌های مارول را با هم در یک قصه گرد آورده است.

۹. «آلوئا» ساخته کامرون کرو: این فیلم کمدی رمانتیک از کمپانی سونی پیکچرز با نمایش در ۲۸۱۵ سالن سینما در دومین هفته نمایشش تنها ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار فروش کرد و در مجموع ۱۶ میلیون دلار کسب کرد. این مقدار خیلی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه برای بازی در فیلم کمدی رمانتیک با بازی بردلی کوپر و اما استون بود.

۱۰. «روح» ساخته گیل کنن: این فیلم در سومین هفته اکران خود موفق به فروش ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار دلاری شد تا در مجموع ۴۴ میلیون و ۴۵۲ هزار دلار فروخته باشد. این فیلم ژانر وحشت، بازسازی یک فیلم دهه ۱۹۸۰ است و داستان آن درباره خانواده‌ای است که وارد خانه‌ای روح‌زده می‌شوند و باید سعی کنند جان دخترشان را که توسط این ارواح ربوده شده نجات دهند. این فیلم تا به حال ۳۸ میلیون دلار فروش داشته است.

«عشق و بخشش» و «دیل داداکن» دو فیلم جدید دیگر در کنار «دور از اجتماع خشمگین»، «تو را در رویاهایم می‌بینم»، «تعقیب جدی»، «خشمگین ۷»، «ای اکس ماشین»، «پل برانت» و «سیندرلا» دیگر فیلم‌های پس از مکان دهم هستند.