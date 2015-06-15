به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «جهان ژوراسیک» در اولین آخر هفته نمایشش در آمریکا ۲۰۴.۶ میلیون و در مجموع بازار جهانی ۵۱۱.۸ میلیون فروش کرد.

«دنیای ژوراسیک» کمپانی یونیورسال با پشت سر گذاشتن همه پیش‌بینی‌ها، رکورد ۲۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری را در اولین آخر هفته نمایشش در آمریکای شمالی به جای گذاشت. این فیلم همچنین در سینماهای جهان در مجموع ۵۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار فروش کرد. این فیلم ادامه‌ای بر فیلم ۲۲ سال پیش «پارک ژوراسیک» استیون اسپیلبرگ است.

این فیلم که نشان می‌دهد دایناسورها هنوز از چه قدرتی برخوردار هستند، به این ترتیب موفق شد تا از دنیای ابرقدرت‌های مارول هم فراتر برود چون «انتقام جویان: عصر اولتران» با فروش ۱۹۱.۳ میلیون دلار در اولین آخر هفته نمایشش رکورددار آمریکا بود و اکنون با رکوردی که «دنیای ژوراسیک» به جای گذاشته به مکان دوم رانده شده است. قسمت نخست «انتقام جویان» ‌در سال ۲۰۱۲ فروشی ۲۰۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری را در اولین آخر هفته نمایشش ثبت کرده بود.

این فیلم در بازار جهانی نیز بزرگترین فروش آخر هفته را در تاریخ ثبت کرد و «هری پاتر ؛ قدیسان مرگبار- قسمت دوم» را که فروشی ۴۸۳.۲ میلیون دلاری را ثبت کرده بود هم پشت سر گذاشت و اولین فیلمی شد که برای نخستین بار در اولین آخر هفته اکرانش از مرز نیم میلیارد دلار عبور کرد.

«دنیای ژوراسیک» با اکران همزمان در ۶۶ بازار جهانی فروشی ۳۰۷.۲ میلیون دلاری را تجربه کرد که در مقایسه با فروش «هری پاتر؛ قدیسان مرگبار ۲» که ۳۱۴ میلیون دلار فروخته بود، هنوز در مکان دوم جای می گیرد (بازار جهانی بدون آمریکا).

نیک کارپو از مسئولان یونیورسال گفت: این فیلم در واقع قسمت چهارم این مجموعه است و زمان اکران آن خیلی خوب انتخاب شده بود و همه منتظر اکران آن بودند.

او همچنین گفت: ساخت یک فیلم دیگر از این مجموعه ممکن است ولی بستگی به موافقت فیلسازان دارد.

از نظر بین‌المللی، چینی‌ها بیشترین استقبال را از فیلم به عمل آوردند و با فروش ۱۰۰.۸ میلیون دلار پیشتاز بودند. بریتانیا و ایرلند با فروش ۲۹.۶ میلیون دلاری در مکان دوم، مکزیک با فروش ۱۶.۲ میلیون دلاری، کره جنوبی با فروش ۱۴.۴ میلیون دلاری، فرانسه با فروش ۱۲.۵ میلیون دلاری، استرالیا با فروش ۱۲.۱ میلیون دلاری، آلمان با فروش ۱۱ میلیون دلاری و روسیه با فروش ۹.۴ میلیون دلاری در مکان‌های بعدی جای داشتند.

این در حالی است که بازی کریس پرات نیز در موفقیت فیلم نقش داشت و او با بازی در «محافظان کهکشان» طرفداران زیادی برای خود دست و پا کرده است.

در حالی که پیش‌بینی می‌شد این فیلم در اولین آخر هفته نمایشش در آمریکا حدود ۱۲۵ میلیون دلار فروش کند، استقبال نسل قبلی که با فیلم قبلی نوستالژی داشتند، موجب فروش باورنکردنی این فیلم شد. نسل جدید هم که با تماشای سه قسمت قبلی در تلویزیون بزرگ شده‌اند، دوست داشتند تجربه تماشای آن بر صفحه بزرگ را داشته باشند.

«دنیای ژوراسیک» یک موفقیت دیگر برای دونا لنگلی رییس یونیورسال و تیم او رقم زده که اخیرا فیلم‌های موفق و پرفروش «خشمگین ۷»، «پنجاه طیف گری» و «صدای شش دانگ ۲» را اکران کرده‌اند.

یونیورسال موفق شد در این آخر هفته کمپانی‌های برادران وارنر و دیسنی را پشت سر بگذارد و در راس باکس آفیس آمریکا جای بگیرد و تنها در بازار داخلی تا اینجای سال بیش از یک میلیارد دلار بلیت فروخته باشد.

این فیلم با نمایش در ۴۲۷۳ سالن سینما کار خود را آغاز کرده و گسترده‌ترین شمار سالن‌های سینما را در تاریخ یونیورسال ثبت کرده است.

این فیلم که بیش از دو دهه پس از ساخته شدن قسمت اصلی روی پرده رفته است، با بازی پرات در نقش مراقب دایناسورها در پارک «دنیای ژوراسیک» ساخته شده است. این فیلم را کالین ترورو بر مبنای شخصیت‌هایی که مایکل کرایتون نویسنده فقید خلق کرده، ساخته است.

به این ترتیب باکس آفیس آمریکای شمالی چنین تغییر کرده است:

۲. «جاسوس» ساخته پل فیگ: این فیلم کمدی از کمپانی فاکس قرن بیستم در دومین هفته نمایشش با فروش ۱۶ میلیون دلاری از راس باکس آفیس پایین آمد و مجموع فروشش را به ۵۶.۹ میلیون دلار رساند. «جاسوس» در ۳۷۱۵ سالن سینما اکران شده است. ملیسا مک کارتی، جود لاو و جیسون استتام بازیگران این فیلم هستند.

۳. «سن آندریاس» ساخته برد پیتون: این فیلم از کمپانی برادران وارنر در سومین هفته نمایشش ۱۱ میلیون دلار فروخت تا مجموع فروشش را از ۱۱۹ نیلیون دلار هم فراتر ببرد. این فیلم این هفته در ۳۵۳۵ سالن نمایش داده شد. دواین جانسون بازیگر اصلی این فیلم است.

۴. «موذی فصل ۳» ساخته لی وانل: این فیلم در ژانر ترسناک و ماورائی در دومین هفته نمایشش ۷.۳ میلیون فروخت تا مجموع فروشش را به ۳۷ میلون و ۳۰۰ هزار دلار برساند. درموت مالرونی بازیگر این فیلم است.

۵. «صدای شش دانگ» یا «پیچ پرفکت ۲» ساخته الیزابت بنکس: این فیلم که قسمت دوم فیلم کمدی موزیکال آمریکایی «پیچ پرفکت» است و هفته پیش ششم بود، این هفته ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار فروخت تا مجموع فروشش به ۱۷۰ میلیون دلار برساند.

۶. «همراهان» ساخته داگ الین: این فیلم کمدی که اقتباسی از سریال تلویزیونی به همین نام است، در دومین هفته نمایشش ۴.۳ میلیون دلار فروخت تا در مجموع ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار فروخته باشد. آدرین گرنیر، کوین کانلی، جری فرارا و بیل باب تورنتون بازیگران آن هستند.

۷. «مکس دیوانه: جاده خشم» ساخته جرج میلر: چهارمین قسمت از مجموعه آخرالزمانی و اکشن «مد مکس» در پنجمین هفته نمایشش فروشی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دلاری را ثبت کرد تا در مجموع بیش از ۱۳۸ میلیون دلار فروش کرده باشد. تام هاردی و شارلیز ترون بازیگران این فیلم از کمپانی برادران وارنر هستند.

۸. «انتقام جویان: عصر اولتران» ساخته جاس ودون: با نمایش در ۲۵۴۰ سالن سینما فروشی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری را تجربه کرد تا در مجموع پس از ۷ هفته بیش از ۴۴۴ میلیون دلار فروخته باشد.

۹. «سرزمین فردا» ساخته برد بِرد: این فیلم با بازی جرج کلونی از کمپانی والت دیزنی در چهارمین هفته نمایشش با فروش ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری در مجموع فروشش را به ۸۳.۶ میلیون دلار رساند.

۱۰. «عشق و بخشش» ساخته بیل پولاد: این فیلم که درامی موسیقایی است و هفته پیش یازدهم بود، یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروخت تا در مجموع فروشش را به ۴.۷ میلیون دلار رسانده باشد. این فیلم در ۵۷۳ سالن اکران شده است. جان کیوزاک، پال دانو، الیزابت بنکس و پل جیامتی بازیگران این فیلم هستند.

«آلوئا»، «تو را در رویاهایم می‌بینم»، «خانه»، «روح»، «خشمگین ۷» دیگر فیلم هایی هستند که از رده ۱۰ به بعد جای گرفته‌اند.