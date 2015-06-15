رایزنی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف» و «جان کری» وزرای خارجه روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی درباره آخرین تحولات اوکراین با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی بر لزوم حمایت از تلاش ها برای برقراری آتش بس در شرق اوکراین تأکید کردند.

لاوروف در جریان این گفتگو بر لزوم فراهم کردن زمینه برای آغاز مذاکرات میان دولت کی‌یف و جدایی طلبان شرق اوکراین تأکید کرد.

گفتنی است، دو طرف در جریان این تماس تلفنی همچنین درباره آخرین تحولات بین المللی مانند مذاکرات هسته ای ایران، جنگ یمن و بحران سوریه بحث و تبادل نظر کردند.