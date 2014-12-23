واکنش روسیه به مصوبه جنجالی پارلمان اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس ، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه لغو وضعیت غیرمتعهد اوکراین توسط پالرلمان این کشور را غیرسازنده دانست.

لاوروف گفت: اقدام پارلمان اوکراین در تغییر وضعیت غیر متعهد اقدامی غیرسازنده و تشدید کننده تنش ها است.

پارلمان اوکراین امروز با 303 رای موافق در برابر 8 رای مخالف به تغییر وضعیت غیرمتعهد اوکراین رای داد امری که راه را برای عضویت این کشور در ناتو هموارمی کند.

اظهارات لاوروف اولین واکنش روسیه به این اقدام بود، پیش تر نیز قبل از این رای گیری دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اعلام کرده بود این اقدام می تواند اوکراین را دشمن بالقوه روسیه کند.