به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، امیر هوشنگ طیبینژاد اظهار داشت: در ۶ ماهه دوم سال ۹۳ بر اساس برنامه عمرانی شرکت، تعداد ۱۰ پروژه عمرانی آغاز شد که بخشی از نیازهای واحدهای صنعتی را برطرف میکند.
وی با بیان اینکه هزینه اختصاص یافته به این پروژهها بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال بوده است، گفت: پروژههای اجرا شده شامل زیرسازی، توسعه شبکه توزیع برق، گاز، روشنایی، جدولگذاری، آسفالت و روسازی خیابانهای اصلی و فرعی شهرکها و نواحی صنعتی استان قم است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم گفت: هزینه پروژههای عمرانی عنوان شده کاملا از اعتبارات داخلی شرکت شهرکهای صنعتی قم تأمین شده است.
طیبی نژاد یادآور شد: طی یک سال گذشته تعداد ۲۲ پروژه عمرانی در شرکها و نواحی صنعتی قم اجرایی شده است.
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