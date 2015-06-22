به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر بعدازظهر دوشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: رسانه ملی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف است که تلاش داریم تا از این قابلیت‌ها در راه توسعه استان به خوبی استفاده شود.

وی به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در بخش‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: رسانه ملی تلاش دارد تا ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور به خوبی معرفی شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر از تلاش صدا و سیما برای افزایش اعتماد ملی و همکاری و همزبانی مردم و مسئولان خبر داد و اضافه کرد: بومی سازی سیاست‌های سازمان صدا و سیما را در استان بوشهر دنبال می‌کنیم.

وی همچنین از توسعه و بهبود وضعیت تجهیزات فنی صدا و سیمای مرکز بوشهر خبر داد و بیان کرد: گسترش فعالیت‌های شبکه استانی صدا و سیمای بوشهر را با جدیت دنبال می‌کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: رسانه‌ها در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در عرصه‌های مختلف دارند.

فتح الله حقیقی به افزایش چشمگیر سرعت فعالیت رسانه‌ها در نقاط مختلف دنیا اشاره کرد و ادامه داد: افزایش امید در جامعه یکی از مهمترین وظایف رسانه‌ها است و صدا و سیما نیز با توجه به جامعه بزرگ مخاطبان نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی خواستار تلاش همه مسئولان برای شفاف سازی فعالیت‌های قانونی خود در رسانه‌ها شد و اضافه کرد: باید اطلاع‌رسانی مناسبی از سوی رسانه‌ها صورت بگیرد و مسئولان نیز پاسخگوی دغدغه‌های مردم باشند.