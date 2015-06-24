۱۱۶ هزار تن گندم در مازندران خریداری شده است

رمضانعلی ملک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با این میزان خرید رکورد خرید تضمینی گندم در استان مازندران نسبت به سالهای گذشته شکست و این در حالی است که نزدیکترین مقدار گندم خریداری شده نسبت به این میزان مربوط به سال ۱۳۸۸ با حدود خرید ۱۱۲ هزارتن گندم رقم خورده بود.

ملک به پرداخت بهای گندم تحویلی کشاورزان اشاره کرد و گفت : با توجه به افزایش بی سابقه میزان خرید گندم از کشاورزان استان، مبالغ پرداخت شده به آنها از طریق بانک کشاورزی نیز رکورد شکنی کرد و به بالاترین میزان خود رسید.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ افزود: تاکنون بیش از ۸۹۲ میلیارد ریال به عنوان وجه گندم تحویلی به کشاورزان استان پرداخت شد.

ملک تصریح کرد: گندم های ذخیره شده در مراکز خرید به لطف باران خوب هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت نسبت به سالهای گذشته بسیار مطلوب است و رطوبت گندم های خریداری شده در سالجاری نیز بسیار پایین است.