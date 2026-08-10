الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ایلام

کیوان نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، اظهار داشت: صاحبان اسناد سبز رنگ که پس از این تاریخ صادر شدهاند، برای تنظیم قولنامههای فروش و اجاره بیش از دو سال، نمیتوانند به بنگاههای معاملات ملکی مراجعه کنند و این بنگاهها فقط نقش مذاکرهکننده مقدماتی را ایفا خواهند کرد و پیشنویس معامله باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال شود.
وی با بیان اینکه مردم میتوانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یا از طریق سامانههای الکترونیکی نظیر «کاتب» نسبت به ثبت معامله خود اقدام نمایند، افزود: این قانون با هدف کاهش پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از قولنامههای دستنویس و جلوگیری از کلاهبرداریهای احتمالی به اجرا درآمده است و خوشبختانه با اجرای این قانون، بسیاری از مشکلات مرتبط با معاملات غیررسمی برطرف خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام با اشاره به اجرای ماده ۱۴ این قانون، تصریح کرد: با ارسال اطلاعات ساختمانی از سوی شهرداریها، برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا صادر میشود و این اقدام از پیشفروش یک واحد به چند نفر و کلاهبرداری در این حوزه جلوگیری خواهد کرد و در گذشته، پروندههای متعددی در زمینه فروش یک ملک به چند نفر در حوزه پیشفروش آپارتمانها داشتیم که با این اقدام، این مشکل به طور کامل برطرف میشود.
نیازی در پایان با تأکید بر اینکه این شناسه یکتا توسط سازمان صنعت به صورت متمرکز در کلیه استانها و شهرستانها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم شهرداریها با اتصال به این سامانهها، همکاری لازم را داشته باشند تا هرچه سریعتر این شناسهها صادر شود و از بروز تخلفات و کلاهبرداریهای احتمالی در حوزه معاملات املاک جلوگیری گردد و مردم نیز با اطمینان خاطر بیشتری به انجام معاملات خود بپردازند.
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