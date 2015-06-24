میزان اشغالی تخت های بیمارستان ولایت دامغان افزایش یافت

به گزارش خبر نگار مهر، علی محمد مؤیدی زاده ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دامغان طی سالجاری در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای تأمین سلامت و امنیت غذایی در جامعه افزود: ارتقای سطح بهداشت عمومی در شهرها و روستاهای تابعه از مهمترین اهداف شورای سلامت است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری پیش از درمان، تصریح کرد: دستگاه های عضو شورای سلامت و امنیت غذایی باید ضمن برگزاری جلسات کارشناسی دقیق و هماهنگی با رسانه ها، نسبت به مدیریت فرهنگ مصرف و آموزش هماهنگی در مورد سلامت غذایی اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان دامغان گفت: تأمین سلامت و امنیت غذایی از اولویت های دولت تدبیر و امید است و این امر نیازمند همکاری همه اجزای نظام و رسانه هاست.

بیمارستان ولایت دامغان ۱۷۸ تخت مصوب دارد

رئیس بیمارستان ولایت دامغان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه خدمات درمانی ارائه شده به مردم اظهار داشت: این بیمارستان در واخر سال ۹۱ افتتاح و جایگزین دو بیمارستان برادران رضایی و ۱۱ محرم شدکه در حال حاضر ۱۷۸ تخت مصوب دارد که با ۱۳۰ تخت ارائه خدمت می کند.

غلامرضا محمدی با اشاره به میژان اشغال تختهای این بیمارستان قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت افزود: دلیل این افزایش بهبود خدمات و افزایش پزشکان متخصص و ... بوده است.

وی همچنین به نحوه ارائه خدمات کلینیک درمانی رضایی دامغان اشاره داشت و گفت: امیدواریم با فراهم شدن امکانات و زیر ساخت های لازم از سوی خیران، به زودی بخش چشم پزشکی، سونوگرافی و دندان پزشکی در این کلینیک آغاز بکار کند.

ابتلای یک هزار دامغانی به بیماری سالک

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دامغان نیز به تشریح وضعیت بیماری سالک، تب مالت، هاری و التور (وبا) پرداخت و علل و راه های پیشگیری و درمان آن را مورد برسی قرار داد و گفت: بیماری سالک سالانه ۲۰ الی ۳۰ هزار نفر را در کشور مبتلا می کند که این بیماری در شهرستان دامغان تا اندازه ای مهار و کنترل شده است.

سید وحید میر رکنی افزود: بیماری سالک از سال ۷۸ در شهرستان دامغان مشاهده و تا کنون یک هزار نفر را تحت شعاع قرار داده است.

وی در خاتمه گفت: ۲۰ درصد پیشگیری و مقابله با بیماری هاری نیز به بهداشت و درمان و ۸۰ درصد باقیمانده به همکاری بین بخشی سایر دستگاه ها مانند شهرداری ها، شورا، دهیاری ها، بخشداری ها، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، دامپزشکی و ... مربوط می شود.

در ادامه جلسه راهکارهای پیشگیری از بیماری های چهارگانه سالک، تب مالت، هاری و التور (وبا) مورد بحث قرار گرفت و چگونگی بهبود شاخص های سلامت در شهرستان دامغان نیز بررسی شد.