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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

معاون فرماندار شهرستان دامغان:

میزان اشغالی تخت های بیمارستان ولایت دامغان افزایش یافت

میزان اشغالی تخت های بیمارستان ولایت دامغان افزایش یافت

دامغان - معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان دامغان با اشاره به موفقیت اجرای طرح تحول سلامت گفت: میزان اشغالی تختهای بیمارستان ولایت دامغان پس از اجرای این طرح از ۶۵ درصد به حدود ۹۴ درصد رسیده است.

به گزارش خبر نگار مهر، علی محمد مؤیدی زاده ظهر چهارشنبه در دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دامغان طی سالجاری در محل فرمانداری این شهرستان با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای تأمین سلامت و امنیت غذایی در جامعه افزود: ارتقای سطح بهداشت عمومی در شهرها و روستاهای تابعه از مهمترین اهداف شورای سلامت است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت پیشگیری پیش از درمان، تصریح کرد: دستگاه های عضو شورای سلامت و امنیت غذایی باید ضمن برگزاری جلسات کارشناسی دقیق و هماهنگی با رسانه ها، نسبت به مدیریت فرهنگ مصرف و آموزش هماهنگی در مورد سلامت غذایی اقدام کنند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار شهرستان دامغان گفت: تأمین سلامت و امنیت غذایی از اولویت های دولت تدبیر و امید است و این امر نیازمند همکاری همه اجزای نظام و رسانه هاست.

بیمارستان ولایت دامغان ۱۷۸ تخت مصوب دارد

رئیس بیمارستان ولایت دامغان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه خدمات درمانی ارائه شده به مردم اظهار داشت: این بیمارستان در واخر سال ۹۱ افتتاح و جایگزین دو بیمارستان برادران رضایی و ۱۱ محرم شدکه در حال حاضر ۱۷۸ تخت مصوب دارد که با ۱۳۰ تخت ارائه خدمت می کند.

غلامرضا محمدی با اشاره به میژان اشغال تختهای این بیمارستان قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت افزود: دلیل این افزایش بهبود خدمات و افزایش پزشکان متخصص و ... بوده است.

وی همچنین به نحوه ارائه خدمات کلینیک درمانی رضایی دامغان اشاره داشت و گفت: امیدواریم با فراهم شدن امکانات و زیر ساخت های لازم از سوی خیران، به زودی بخش چشم پزشکی، سونوگرافی و دندان پزشکی در این کلینیک آغاز بکار کند.

ابتلای یک هزار دامغانی به بیماری سالک

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دامغان نیز به تشریح وضعیت بیماری سالک، تب مالت، هاری و التور (وبا) پرداخت و علل و راه های پیشگیری و درمان آن را مورد برسی قرار داد و گفت: بیماری سالک سالانه ۲۰ الی ۳۰ هزار نفر را در کشور مبتلا می کند که این بیماری در شهرستان دامغان تا اندازه ای مهار و کنترل شده است.

سید وحید میر رکنی افزود: بیماری سالک از سال ۷۸ در شهرستان دامغان مشاهده و تا کنون یک هزار نفر را تحت شعاع قرار داده است.

وی در خاتمه گفت: ۲۰ درصد پیشگیری و مقابله با بیماری هاری نیز به بهداشت و درمان و ۸۰ درصد باقیمانده به همکاری بین بخشی سایر دستگاه ها مانند شهرداری ها، شورا، دهیاری ها، بخشداری ها، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، دامپزشکی و ... مربوط می شود.

در ادامه جلسه راهکارهای پیشگیری از بیماری های چهارگانه سالک، تب مالت، هاری و التور (وبا) مورد بحث قرار گرفت و چگونگی بهبود شاخص های سلامت در شهرستان دامغان نیز بررسی شد.

کد مطلب 2786729

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