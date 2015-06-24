کرمانشاه در تنش شدید آبی/ مدیریت منابع آب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کیاست امیریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران حوزه آب استان کرمانشاه که به مناسبت هفته صرفه‌ جویی در مصرف آب برگزار شد، میانگین بارش سالانه استان کرمانشاه را بیش از ۴۵۰ میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان دو برابر میانگین کشوری است اما از میانگین جهانی آن یعنی ۸۰۰ میلیمتر بسیار فاصله دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۸ سال است که کشور ما درگیر پدیده خشکسالی است گفت: طی ۱۲ سال اخیر آن حتی بارش های ما نیز کمتر از میانگین بارش سالانه بوده است و از طرف دیگر نیز افزایش دما و تبخیرمنابع آبی این خشکسالی را تشدید می کند.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه ، ۵۵۰ شهر کشور را درگیر با معضل بحران آب دانست و گفت: هم‌اکنون ۱۲ استان در شرایط تنش آبی ، ۹ استان در شرایط تنش شدید آبی، ۴ استان در شرایط کم آبی و مابقی استان های کشور نیز در شرایط تحمل به سر می برند و استان کرمانشاه نیز جزو ۹ استان درگیر با پدیده تنش شدید آبی است.

وی از کاهش حدود ۳۱ درصدی بارش ها در سال زراعی کنونی خبرداد و گفت: این میزان در شهرستان هایی چون ثلاث باباجانی ۷ درصد و در شهرستان هایی چون سومار حدود ۵۴ درصد بوده و علاوه بر آن بارش موثر و ماندگار یا برف ماندگاری نیز در سطح استان نداشتیم و علی رغم اینکه با بارش های اولیه سال بارشی فکر می کردیم سال نرمالی را در پیش خواهیم داشت این اتفاق نیفتاد.

امیریان به کاهش حدود ۵۰ درصدی آب ذخیره سدهای استان طی امسال نسبت به گذشته اشاره کرد و گفت: هم اکنون شش سد استان با ظرفیت ۷۳۰ میلیون متر مکعب در دست بهره برداری است اما حدود هم اکنون تنها ۳۴۰ میلیون متر مکعب آب در پشت آنها ذخیره شده است.

وی از تشکیل جلسات متعدد برای مدیریت منابع آب با توجه به کاهش بارندگی ها خبرداد و گفت: براین اساس ما کشت بهاره را ممنوع کردیم تا منابع آبی ذخیره شده برای فصل گرم حفظ شود.

مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاهگفت: ۹۰ درصد از منابع آبی استان هم اکنون در بخش کشاورزی، ۷ درصد شرب و ۳ درصد در بخش صنعت صرف می شود که البته حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی نشان می دهد که باید توجه و مدیریت بیشتری در این حوزه صورت گیرد.

وی میانگین تولید محصول در دنیا را به ازای مصرف هر یک متر مکعب آب دو کیلو و ۸۰۰ گرم اعلام کرد و گفت: این میزان در ایران حدود ۸۰۰ گرم بوده که رقم بسیار پایینی است.

امیریان، حرکت به سمت کشت گلخانه‌ای، استفاده از ارقام کم مصرف زراعی(محصولات با نیاز آبی پایین) و استفاده از روش های نوین آبیاری را از جمله راهکارهای مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: البته فرهنگ سازی و ایجاد این باور در مصرف کنندگان خصوصا کشاورزان که هم اکنون در شرایط خشکسالی هستیم در این زمینه بسیار موثرخواهد بود.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه رایگان بودن آب در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین عوامل مصرف بی رویه آب در این بخش عنوان کرد و دلیل دیگر آن را عدم نصب کنتور و خصوصا کنتور هوشمند بر روی چاه های آب در بخش کشاورزی دانست.

امیریان در پاسخ به مهر در خصوص چگونگی برخورد با حفاران چاه های غیرمجاز و هم‌چنین تعداد چاه های مسدود شده تاکنون گفت: در گذشته گشت های بازرسی به این منظور وجود داشت و نسبت به کشف و مسدود کردن چاه های غیرمجاز اقدام می کردند که طی آن در سال گذشته سه هزار حلقه چاه بازدید و ۳۳۹ حلقه نیز مسدود شده و سعی داریم امسال تعداد چاه های انسدادی را حداقل به دو برابر افزایش دهیم.

برخورد قضایی با حفاران غیرمجاز چاه در اطراف تالاب ها

مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاه در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهر درخصوص بحث حفاظت و احیای تالاب های استان نیز گفت: اعتبارات این بخش به اداره کل محیط زیست استان داده شده است و اقداماتی نیز در این زمینه در دستور کار بود اما طی جلساتی نیز که به این منظور برگزار شده است قرار شد منابع طبیعی در حریم تالاب ها مجوز واگذاری زمین ندهد.

وی افزود: هم‌چنین در این راستا جهاد کشاورزی نیز علی رغم اهداف این سازمان که تولید بیشتر است سعی کرده در کشت محصولات، بیشترین تمرکز را روی محصولات با نیاز آبی کمتر گذاشته و از کشت ارقام پر مصرف جلوگیری کند.

مدیرعامل اب منطقه ای استان کرمانشاه گفت: هم‌چنین ما نیز در شرکت آب منطقه ای و در بحث کنترل چاه ها در شعاع ۳۰ کیلومتری سراب نیلوفر ۶۳ حلقه چاه را پر کردیم و امسال هم در برنامه داریم که کسی اقدام به برداشت غیرمجاز در این حریم کند قطعا برخورد کرده و به مراجع قضایی معرفی کنیم.