به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «مولود چاووش اغلو» در سخنانی گمانی‌زنی‌های رسانه‌ها در خصوص دیدارهای مخفیانه میان دیپلمات‌های ترک و صهیونیست برای بهبود روابط میان دو طرف را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، چاووش اغلو در این زمینه تصریح کرد: شماری از مقامات آنکارا اخیرا دیدارهایی را با مقامات اسرائیل به منظور عادی سازی روابط میان دو طرف برگزار کرده اند.

گفتنی است، روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ۵ سال پیش و به دلیل حمله نیروهای صهیونیست به کشتی کمک رسان ماوی مرمره و کشته شدن شماری از اتباع کشور ترکیه تیره شد.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی به تازگی «دوره گلد» مدیرکل این وزارتخانه را برای دیداری مخفیانه و برنامه ریزی شده با فریدون هادی شینیرلی اوغلو همتای ترک خود عازم شهر رم کرده است.

این دیدار پس از دوره طولانی سردی روابط بین مقامات ترکیه و رژیم صهیونیستی رخ داده است. به نوشته این روزنامه صهیونیستی، سفر گلد به رم، بدون اطلاع یوسی کوهن مشاور امنیت ملی این رژیم که مسئول گفتگو با آنکاراست، انجام گرفته است.

این دیدار همچنین برای معرفی دوره گلد به شینیرلی اوغلو بوده که پیشتر به عنوان سفیر ترکیه در سرزمین های اشغالی فعالیت کرده است. وی دیپلماتی با نفوذ در ترکیه به شمار رفته و نقشی مهم در عادی سازی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی بازی می کند.

صهیونیست ها معتقد هستند که نتایج انتخابات اخیر در ترکیه و ناکامی حزب حاکم عدالت و توسعه برای دستیابی به کرسی های بیشتر در پارلمان، درهای تازه ای را برای بهبود روابط با آنکارا برای آنها گشوده است.

یدیعوت آحارونوت نوشته است که وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی سفر دوره گلد را به شهر رم تایید کرده اما در مورد دیدار وی با همتای ترک خود با هدف بهبود روابط دو جانبه موضعی نگرفته است. این دیدار در حالی انجام شده که قرار است هفته آینده یک کشتی کمک رسان دیگر با هدف شکستن محاصره دریایی غزه راهی این باریکه شود.