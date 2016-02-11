آنکارا «حماس» را برای پس دادن اجساد سربازان صهیونیست متقاعد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو رژیم اسرائیل، تیم های مذاکره کننده رژیم صهیونیستی و ترکیه دیروز چهارشنبه در شهر «ژنو» سوئیس دیدار کردند تا شاید برای آشتی و از سرگیری روابط دوستانه با یکدیگر به توافق برسند.

این در حالیست که با پایان این نشست، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید کرد که هرگونه گسترش در روابط آینده تل آویو – آنکارا باید شامل ضمانت ترکیه مبنی بر تلاش برای متقاعد کردن حماس به پس دادن اجساد «اورون شائول» و «هادار گولدین» دو سرباز صهیونیستی باشد که در جنگ ۲۰۱۴ غزه به هلاکت رسیدند.

اما در توضیح نحوه پیشرفت مذاکرات آشتی بین آنکارا – تل آیو، مقامات عالیرتبه رژیم صهیونیستی مدعی شدند که اغلب مسائل موجود حل و فصل شده حال آنکه اختلاف نظر بر سر دو مسئله اصلی همچنان به قوت خود باقی است. نخست آنکه آنکارا بر خواست خود مبنی بر پایان محاصره نظامی حماس در نوار غزه پافشاری می کند. دیگر آنکه تل آویو هم به نوبه خود اصرار دارد که ترکیه پناه دادن اعضای حماس در خاک این کشور را متوقف کند.

در این میان، خواسته اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم به پیش شرط دیگری برای حل و فصل اختلافات آنکارا – تل آویو تبدل شده است.

البته اطلاع دقیقی از سرنوشت دو سرباز صهیونیستی که در اسارت نیروهای حماس هستند، در دست نیست. مقامات وابسته به تل آویو فرض را بر هلاکت آنها گذاشته اند حال آنکه حماس از ارائه توضیح در این باره خودداری کرده و در عین حال راه را برای مذاکره بر سر آنها باز گذاشته است.