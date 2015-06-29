به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری ساری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای شهر ساری با بیان اینکه تمام بودجه های شهرداری از طریق مشارکت مردمی تامین می شود، گفت: دلیل نبود رشد استان مازندران، توسعه نیافتن مرکز استان است.

عبوری بابیان اینکه شهرداری ها از سال ۶۲ از دولت جدا شده اند، اظهارداشت: با جدا شدن شهرداری از دولت دیگر دغدغه تامین حقوق کارکنان، پرداخت هزینه های شهرداری وجود ندارد و با توجه به اینکه شهرداری برای خدمات رسانی به مردم بسیار تلاش می کند اما برخی بدنبال ایجاد مشکل و چالش هستند.

شهردار ساری با اعلام اینکه درآمد پایدار شهرداری باید برای مشارکت و ایجاد سازمان سرمایه گذاری گام بردارد، افزود: برخی بروکراسی های اداری در مازندران موانعی برای اجرای اقدامات خدمات رسانی و جذب سرمایه ایجاد می کنند.

عبوری با بیان اینکه تمام برنامه ها و اقدامات شهرداری بر اساس توسعه گردشگری است، با توسعه گردشگری و جذب توریسم می توان در ساری و حتی استان ایجاد اشتغال کرد.

وی با اشاره به اینکه باید همه دستگاههای اجرایی برای توسعه استان با شهرداری ها همکاری کنند، اذعان داشت: نمایندگان مجلس نقش بسزایی در جذب اعتبارات ملی به این سازمان دارند و ارزش افزوده شهرداری ساری حدود ۱۰ درصد و بودجه استانی سه درصد بوده است.

طرح جامع ترافیک نداریم

همچنین رئیس کمیسیون فنی وعمرانی شورای شهر ساری بزرگترین معضل و مشکل امروز استان مازندران را نبود منابع مالی عنوان کرد و گفت: باید برای پر کردن شکاف ها در سطح استان بدنبال درآمد پایدار و منابع مالی باشیم.

ذلیکانی با اشاره به مشکل ترافیک، اظهارداشت: متاسفانه طرح جامع مصوب ترافیک نداریم که باید در شورای عالی ترافیک در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری اقدانات خوبی صورت گرفته است، افزود: در حوزه هدایت آبهای سطحی هیچ شهری استان به اندازیه ساری عملکرد خوبی نداشته است.

عضو شورای شهر ساری با اشاره به اجرای فضای سبز تجهیز شده در طی دو سال گذشته، اذعان داشت: با توجه به خرید زمین از منابع طبیعی پارک هزار و ۲۶۱ هکتاری در منطقه سی کوه تپه ساری در حال احداث است.

ذلیکانی یکی از نکات مشترک ساری و آمل را قدمت تاریخی نزدیک به هم اعلام و بیان کرد: بسیاری از پروژه های عمرانی شهرداری صرفا عمرانی نیست و تلاش داریم پیوست اشتغالزایی داشته باشد.

رئیس شورا شهر ساری با اشاره به شعار سال جاری مقام معظم رهبری دولت و ملت، همدلی و همزبانی، گفت: در جهت هماهنگی و همکاری با توجه به شعار سال جاری مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی عملا در سطح استان و کشور باید بین همه مدیران اجرایی صورت گیرد.

علیجان شمشمیربند با اشاره به قدمت ۶ هزار ساله شهر ساری، اظهارداشت: شهرستان ساری در دوره های مختلف مورد تاخت و ساز و مشکلات بسیار بود که در هر دوره حضور و نقش مردم را در سازندگی شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه شاهد ارتقاء کیفی و کمی توسعه شهر در این دوره شورای شهر هستیم، افزود: این توسعه و پیشرفت در سهرستان ساری به دلیل همت و تعامل بین مردم و مدیران اجرایی شهراست که روند توسعه و پیشرفت بیش از پیش بوده است.

اجرای ۵۰۰ پروژه عمرانی در ساری

رئیس شورای شهر ساری از ۵۰۰ پروژه عمرانی در این دوره شورای شهر خبر داد و گفت: برخی این پروژه ها اجرایی و برخی در حال اجراست.

شمشیربند در خصوص بودجه شهرداری ساری، تصریح کرد: بودجه شهرداری از ۷۰ میلیارد تومان سال ۹۱ به ۴۰۰ میلیارد تومان سال جاری افزایش یافت.

وی با اشاره به جمعیت ۳۰۰ هزار نفری ساری، اذعان داشت: جمعیت ۳۰۰ هزار نفری شهر ساری از خدمات شهری بهره مند می شوند.

شمشیر بند با اشاره به اینکه ساری و آمل از نظر تاریخی و دیگر ظرفیت ها درآمدهای بسیار دارند و جزو شهرهای قدیمی استان به شمار می روند، اظهار داشت: آمل هنو نقش تعیین کننده ای در توسعه استان دارد و جوانان ساروی در حماسه ششم بهمن آمل نقش بسزایی همراه با جوانان آملی داشته اند.