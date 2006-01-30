باشگاه مطالعاتي - تحقيقاتي "صهيونيسم"، هولوكاست را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر"، محورهايي كه اين باشگاه قصد دارد پيرامون آن تحقيقات و با صاحبنظران همكاري كند، بدين شرح است:

-تبيين طرح خروج از انفعال در برابر سياستهاي صهيونيسم بين ‌الملل، توسط رئيس جمهور محترم.

-بازتاب موضع‌ گيري دكتر احمدي نژاد درباره يهودي‌سوزي(Holocaust) در جهان غرب و اسلام.

-استفاده ابزاري سازمانهاي يهودي از صنعت هولوكاست.

-تبيين جايگاه دادگاههايي چون نورنبرگ و نقد آنها در صنعت هولوكاست.

-جايگاه هولوكاست در افكار عمومي اروپا و آمريكا.

-سلطه‌ي رسانه‌اي و تبليغاتيِ هولوكاست.

-بررسي كميت و كيفيت ادله طراحان هولوكاست.

-سرگذشت منتقدان علمي هولوكاست و نحوه برخورد مدعيان با آنان.

-سرگذشت مدافعان صنعت هولوكاست.

-شيوه ‌هاي صهيونيسم در جهت زنده نگه داشتن هولوكاست.

-ارتباط هولوكاست با تشكيل رژيم غاصب صهيونيسم.

-معرفي و تخليص آثار منتشره به زبانهاي لاتين و عربي در نقد هولوكاست.



مهلت ارسال مقالات تا دوشنبه 26 ارديبهشت 1385

علاقه مندان مي توانند مقالات خود را از طريق پست الكترونيكي:rasad@rasad.ir يا صندوق پستي: 518- 37158 ارسال كنند.،

گفتني است آدرس پايگاه اينترنتي باشگاه مطالعاتي - تحقيقاتي صهيونيسم http://www.rasad.ir/ مي باشد.