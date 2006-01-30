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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۹

در راستاي تبيين غوغاسالاري تبليغاتي صهيونيسم عليه نظام جمهوري اسلامي؛

باشگاه مطالعاتي - تحقيقاتي "صهيونيسم"، هولوكاست را بررسي مي كند

باشگاه مطالعاتي - تحقيقاتي "صهيونيسم"، هولوكاست را بررسي مي كند

باشگاه مطالعاتي و تحقيقاتي صهيونيسم (رصد)، در راستاي فعاليتهاي پژوهشي و تبيين غوغاسالاري تبليغاتي صهيونيسم عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و سخنان منطقي رئيس جمهور كشورمان و همچنين نقد اسطوره‌ پردازي صهيونيسم ، اقدام به برگزاري همايش اينترنتي بررسي هولوكاست (Holocaust) مي ‌نمايد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"،  محورهايي كه اين باشگاه قصد دارد پيرامون آن تحقيقات و با  صاحبنظران همكاري كند، بدين شرح است:

-تبيين طرح خروج از انفعال در برابر سياستهاي صهيونيسم بين ‌الملل، توسط رئيس جمهور محترم.
-بازتاب موضع‌ گيري دكتر احمدي نژاد درباره يهودي‌سوزي(Holocaust) در جهان غرب و اسلام.
-استفاده ابزاري سازمانهاي يهودي از صنعت هولوكاست.
-تبيين جايگاه دادگاههايي چون نورنبرگ و نقد آنها در صنعت هولوكاست.
-جايگاه هولوكاست در افكار عمومي اروپا و آمريكا.
-سلطه‌ي رسانه‌اي و تبليغاتيِ هولوكاست.
-بررسي كميت و كيفيت ادله طراحان هولوكاست.
-سرگذشت منتقدان علمي هولوكاست و نحوه برخورد مدعيان با آنان.
-سرگذشت مدافعان صنعت هولوكاست.
-شيوه ‌هاي صهيونيسم در جهت زنده نگه داشتن هولوكاست.
-ارتباط هولوكاست با تشكيل رژيم غاصب صهيونيسم.
-معرفي و تخليص آثار منتشره به زبانهاي لاتين و عربي در نقد هولوكاست.

مهلت ارسال مقالات تا دوشنبه 26 ارديبهشت 1385

علاقه مندان مي توانند مقالات خود را از طريق پست الكترونيكي:rasad@rasad.ir  يا صندوق پستي: 518- 37158  ارسال كنند.،

گفتني است آدرس پايگاه اينترنتي باشگاه مطالعاتي - تحقيقاتي صهيونيسم  http://www.rasad.ir/  مي باشد.

کد مطلب 282325

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