شبکه دامپزشکی زرندیه رتبه نخست مدیریت بیماری های دامی را کسب کرد

داود سرمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعلام این رتبه بر اساس نتایج ارزیابی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از عملکرد ۱۲ شبکه دامپزشکی در استان مرکزی طی سه ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

وی بیان کرد: در طی سه ماه نخست امسال ۱۱۸ هزار و ۵۲۳ راس دام سنگین و سبک در زرندیه علیه انواع بیماری ها واکسینه شدند و در خصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام نیز ۲۱ هزار و ۸۱۳ راس دام بر علیه بروسلوز، ۲۴۸ قلاده سگ بر علیه هاری و هفت هزار و ۲۰۰ راس دام سبک و سنگین، بر علیه بیماری شاربن واکسینه شدند.

سرمدی ادامه داد: همچنین ۶۰۰ راس گاو در دامداری های صنعتی تست سل شد و از ۵۹۵ راس گاو نیز خونگیری جهت آزمایش بروسلوز گرفته شد.

وی میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده را یکی از مهم ترین ملاک های سنجش کارآمدی نظام اداری دانست و اظهار کرد: شبکه دامپزشکی زرندیه ارائه خدمات مطلوب به مردم، برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن رضایتمندی ارباب رجوع را در برنامه های کاری خود قرار داده است.



رئیس شبکه دامپزشکی زرندیه تامین بهداشت و سلامت جمعیت دامی، امنیت غذایی و در نهایت تامین بهداشت جامعه انسانی را از اهداف شبکه دامپزشکی این شهرستان عنوان کرد.