  1. استانها
  2. مرکزی
۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۰

در استان مرکزی؛

شبکه دامپزشکی زرندیه رتبه نخست مدیریت بیماری های دامی را کسب کرد

شبکه دامپزشکی زرندیه رتبه نخست مدیریت بیماری های دامی را کسب کرد

زرندیه- رئیس شبکه دامپزشکی زرندیه گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، دامپزشکی این شهرستان موفق به کسب رتبه نخست در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری های دامی در استان مرکزی شد.

داود سرمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعلام این رتبه بر اساس نتایج ارزیابی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از عملکرد ۱۲ شبکه دامپزشکی در استان مرکزی طی سه ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

وی بیان کرد: در طی سه ماه نخست امسال ۱۱۸ هزار و ۵۲۳ راس دام سنگین و سبک در زرندیه علیه انواع بیماری ها واکسینه شدند و در خصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام نیز ۲۱ هزار و ۸۱۳ راس دام بر علیه بروسلوز، ۲۴۸ قلاده سگ بر علیه هاری و هفت هزار و ۲۰۰ راس دام سبک و سنگین، بر علیه بیماری شاربن واکسینه شدند.

سرمدی ادامه داد: همچنین ۶۰۰ راس گاو در دامداری های صنعتی تست سل شد و از ۵۹۵ راس گاو نیز خونگیری جهت آزمایش بروسلوز گرفته شد.

وی میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده را یکی از مهم ترین ملاک های سنجش کارآمدی نظام اداری دانست و اظهار کرد: شبکه دامپزشکی زرندیه ارائه خدمات مطلوب به مردم، برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن رضایتمندی ارباب رجوع را در برنامه های کاری خود قرار داده است.

رئیس شبکه دامپزشکی زرندیه تامین بهداشت و سلامت جمعیت دامی، امنیت غذایی و در نهایت تامین بهداشت جامعه انسانی را از اهداف شبکه دامپزشکی این شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 2848239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها