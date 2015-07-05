به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان که میآید با خودش برکت میآورد و حال و هوای همه جا را عوض میکند. در ماه رمضان شبها روشن است و انگار همه شهر تا سحر بیدارند. با وجود اینکه مردم در روزهای بلند و گرم روزه میگیرند اما بعد از افطار تازه سرحال میشوند و راهی برنامه های مختلفی که مخصوص شب های ماه رمضان است، از شبهای شیدایی و جشن رمضان گرفته تا فیلم دیدن در سانس های فوقالعاده سینماها، میشوند. یکی از برنامه های ثابت هرساله که قدمتش نسبت به سایر برنامههای این سالهای اخیر بیشتر است، نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم است.
این نمایشگاه که امسال بیست و سومین سال آن برگزار میشود تا دو سال پیش در مصلای تهران برگزار میشد اما از سال گذشته به باغ موزه دفاع مقدس منتقل شد. اگر جزو کسانی هستید که برای شب های روشن ماه رمضان تان برنامه ریزی میکنید حتماً یک شب را به دیدن نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم اختصاص دهید.
نمایشگاه قرآن امسال علاوه بر اینکه بخش فروش و نمایش کتب قرآنی دارد، بخشهای متنوعی هم برای بانوان و کودکان دارد تا به این ترتیب خانوادههایی که به همراه فرزندانشان به این نمایشگاه وسیع و نورانی میروند بتوانند اوقات خوشی را در آنجا بگذرانند.
نمایشـگاه بینالمللی قرآن کریم، از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در بخش هاى مختلف برگزار می شود و برنامه هاى متنوعى براى این رویداد بزرگ و مهم قرآنى کشــور تدارك دیده شده اســت.
در برگزاری این نمایشــگاه، نهادها و دستگاه های گوناگونی همچون ادارات مختلف شهرداری مشارکت دارند که از آن جمله میتوان به شــهرداری تهران، باغ مــوزه دفاع مقدس، ســازمان ترافیک، پلیس راهوار، شرکت مترو، اورژانس تهران، آتش نشــانی، نیروی انتظامی، شرکت برق منطقه ای تهران، شرکت گازتهران و ستاد بحران اشاره کرد.
برای رفتن به نمایشگاه قرآن هرجای تهران که هستید می توانید وارد اتوبان حقانی شوید و پس از ورود به این اتوبان کمی جلوتر تابلوی بزرگ باغ موزه دفاع مقدس و نمایشگاه قرآن کریم را میبینید که البته اگر با خودروی شخصی هستید، خروجی کتابخانه ملی را داخل بروید و خودروی خود را در پارکینگ مخصوص نمایشگاه قرآن پارک کنید و سپس از درب پارکینگ وارد نمایشگاه شوید.
پس از خروج از پارکینگ وارد ساختمان شیشهای میشوید که در آن نمایشگاهی از تعدادی از هنرمندان بنام مثل استاد غلامحسین میرخانــى، محمد سلحشــور، علی شــیرازى و یدالله کابلــى دیده میشود. در این نمایشگاه ۱۱۴ اثر از هنرمندان پیشکسوت در حوزههای مختلفی مثل خوشنویسـى، هنرهـاى تجسـمى، مفهومى و ســنتى به نمایش درآمده است و بسیاری از این آثار برای بار اول است که به نمایش درآمدهاند.
پس ازبازدید از این نمایشگاه از ساختمان که بیرون میروید به بخش عفاف و حجاب میرسید. بخشی که برای هشتمین سال است که در نمایشگاه قرآن حضور دارد و اتفاقاً در سالهای اخیر جزو بخشهایی هم بوده که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده است. برگزاری این بخش به عهده کارگروه مد و لباس وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی است و امسال هم همانند سالهای گذشته، با برنامههای متنوعی در این نمایشگاه حاضر است. در این بخش علاوه براینکه محصولات پوشش اسلامی اعم از مانتو، چادر، مقنعه، شال و روسری با تخفیف و قیمتهای مناسبی ارائه میشود، میتوانید در کارگاههای آن هم شرکت کنید.
به گفته حمید قبادی، مدیر کمیته عفاف و حجاب بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با برنامه ریزی های صورت گرفته در طول برگزاری نمایشگاه کارگاه های آموزشی و نشست های علمی با محوریت عفاف و حجاب برگزار میشود. در نشست های آموزشی فعالیت هایی مثل شیوه های مختلف بستن روسری و شال و یا نحوه چاپ برروی اقلام پوشش سر، تزئین روسری، شال و ملحقات آن آموزش داده می شود.
در بخش نشست های علمی هم تعداد محدودی از اساتید درخصوص موضوعات مختلف عفاف و حجاب سخنرانی می کنند ضمن اینکه در این نشستها افراد می توانند پاسخ سوالات شرعی خود درباره موضوع عفاف و حجاب را هم جویا شوند. یکی از غرفه های دیدنی وجالب این بخش، غرفه حجاب نوجوان است که در آن محصولات مربوط به بازه سنی نوجوان نمایش داده و فروخته میشود تا به این ترتیب خانوادههایی که دغدغه پوشش اسلامی برای نوجوان خود را دارند بتوانند به راحتی نیازهای خود را تامین کنند.
اما پس از گشت و گذاری مفصل در راهروهای بخش عفاف و حجاب وارد راهروی وسیع و پهنی میشوید که با نورهای زرد رنگ تزئین شده است. ابتدای راهرو غرفههایی متشکل از صنایع دستی استان های مختلف است. یکی از غرفه هایی که درابتدای همین راهروست و در آن اتفاق قشنگی میافتد غرفه «تعویض قرآنهای فرسوده» است. این غرفه که زیرمجموعه دارالقران کریم است قرآن های فرسوده مردم را دریافت می کند و در عوض یک جلد قرآن کریم نو با ترجمه شیخ حسین انصاریان تحویل می دهد.
پیشنهاد می کنیم اگر قرآن قدیمی یا فرسودهای دارید با خود همراه داشته باشید تا آن را با یک جلد قرآن کریم نو تعویض کنید. به گفته سعید تواضعی، مسئول غرفه تعویض قرآنهای فرسوده، با اینکه غرفه نامبرده با چند روز تاخیر برپا شد اما با استقبال خوبی مواجه شده است به طوریکه در روزهای ابتدایی روزانه حدود ۱۵۰ جلد قرآن نو به مردم تحویل داده میشود و پیشبینی مان این است که این رقم در روزهای آینده دو برابر شود.
پس از عبور از این غرفه ها به غرفههایی میرسید که از هیاهو و شلوغی آنجا متوجه میشوید که وارد بخش کودک و نوجوان شدهاید. مسئولیت برگزاری بخش کودک و نوجوان نمایشگاه قرآن کریم امسال را کانون پروش فکری کودک و نوجوان به عهده دارد و برنامههای شاد و متنوعی برای کودکان از کارگاه نقاشی و کولاژ گرفته تا قصه و شعرخوانی و مسابقه تدارک دیده است. اگر با فرزندانتان به دیدن نمایشگاه قرآن رفتید حتماً آنها را به این بخش ببرید تا علاوه بر لذت بردن از کنار همسن وسالان خود بودن، با یکسری مفاهیم و موضوعاتی که توسط مربیهای این بخش آموزش داده میشود هم آشنا شوند.
یکی از بخشهای جالب در این راهرو اجرای نمایشهای محیطی متناسب با حال و هوای کودکان است نمایشهایی که در آنها یکسری از مفاهیم دینی و اعتقادی در قالب یک نمایش کودکانه به اجرا درمیآید. به انتهای این راهرو که میرسید به یک دوراهی میرسید که دوطرف آن بخش فروش آثار قرآنی است.
یک طرف ناشران قرآنی و کتاب های مرتبط با قرآن، طرف دیگر کتب دینی، ادعیه و قرآن. اگر به قصد خرید کتابهای دینی و قرآن به نمایشگاه رفتید حتما از این دوسالن دیدن کنید. از آنجایی که در همه نمایشگاههای بزرگی که در طول سال برگزار میشود بخش فروش هم نقش پررنگ و بسزایی دارد و بعضاً در برخی از نمایشگاه ها مثل نمایشگاه کتاب، بخش فروش از بخش نمایشگاهی پیشی میگیرد به سراغ رجبعلی سالاریان مدیر بخش فروش بیست وسومین نمایشگاه بینالمللى قرآن کریــم رفتیم و با او در خصوص این بخش گفتگو کردیم:
سالاریان گفت: نمایشگاه بیستوسوم قرآن کریم از دو بخش نمایشگاهی و فروشگاهی تشکیل شده است. بخش نمایشگاهی آن شامل بخشهای هنری، آموزش و پرورش، دانشگاهی، رسانههای دیجیتال، عفاف و حجاب، خانواده، حوزوی و کودک و نوجوان میشود. البته بخشهایی مثل بخش هنر خودش به اقسام مختلفی مثل بخش سینمایی و نمایشی تقسیم میشود.
بخش فروشگاهی نمایشگاه شامل فروش کتب ناشران قرآنی، محصولات فرهنگی ـ قرآنی مثل آینهکاری، معرق کاری و محصولات فرهنگی منقش به آیههای قرآن ، فروش رسانههای دیجیتال شامل دستاوردهای رسانههای دیجیتال قرآنی، بخش فروش عفاف و حجاب و فروش آثار مکتوب شامل آخرین دستاوردهای حوزه نشر ، میشود. بخش عفاف و حجاب و رسانههای دیجیتال علاوه بر فروش، نمایش هم دارند.
وی افزود: اصلیترین تفاوت نمایشگاه قرآن امسال نسبت به سال های گذشته تلاش برای کیفی برگزار شدن آن است به این معنا که خیلی از بخشهایی که در سالهای گذشته با کیفیت پائین و بدون انسجام برگزار میشدند امسال ساماندهی و با کیفیت بالای برگزار میشوند. همچنین امسال برای اولین بار است که نمایشگاه آثار هنری از ۱۱۴ هنرمند قرآنی در نمایشگاه قرآن برپا میشود. در سالهای گذشته این آثار به صورت پراکنده به نمایش گذاشته میشد اما امسال برای اولینبار این آثار به صورت یک مجموعه و یکجا در قالب یک نمایشگاه به نمایش گذاشته شدهاند که از اتفاقات خوب این دوره به شمار میآید.
مدیر کمیته فروش نمایشگاه قرآن کریم ادامه داد: در نمایشگاه قرآن کریم، بخش نمایشگاهی از بخش فروشگاهی فعالتر و به نوعی غالب است. به نظرم بخش فروش نمایشگاه قرآن بیشتر جنبه تبرک دارد و بازدیدکنندگان دوست دارند که از نمایشگاه قرآن به عنوان تبرک سوغات کوچکی بخرند وگرنه بخشهای نمایش ما خیلی وسیعتر و فعالتر است. با این حال سال گذشته در بخش فروش نمایشگاه، مبلغ یک میلیارد تومان فروش صورت گرفت که مطمئنا امسال این مبلغ افزایش مییاید.
سالاریان با اشاره به تخفیفهایی که در بخش فروش وجود دارد گفت: در همه بخش های فروش ۱۰ درصد تخفیف را اجباری کردیم ولی در برخی از بخشها این رقم به ۵۰ درصد هم میرسد. البته برای جلوگیری از تخلف در بخش فروش ناظران ما در همه بخشهای فروش حاضر هستند و بر قیمتها نظارت دارند و اگر شکایت یا اعتراضی باشد آن را پیگیری میکنند. علاوه بر ناظران ما هربخشی تعدادی ناظر مخصوص به خود هم دارد مثلا در بخش عفاف و حجاب، علاوه بر ناظران ما، ناظران این بخش هم که توسط کمیته عفاف و حجاب تعیین شده اند فعالیت دارند.
ضمنا ناظران ما بر بخش های دیگری هم غیر از تخلفات فروش فعال هستند؛ مثلا در بخش کتب قرآنی نظارت می کنند که قرآن های غیر معتبر یا کتاب های نامربوط به حوزه دینی و قرآنی مثل رمان یا کتاب های تاریخی وجود نداشته باشد و یا اینکه غرفهای کتابهای ناشر یا غرفه دیگر را برای فروش نیاورد به عبارتی کتاب تکراری از یک ناشر در دو غرفه نباشد مگر اینکه از قبل هماهنگ شده باشد.
بخش هایی که در این گزارش معرفی شد، چند بخش اصلی نمایشگاه بینالمللی قران کریم بود ولی وسعت آن خیلی بیشتر از این گزارش است، مثلا بخشهای بینالملل، خانواده، باغ کتاب، رسانه های دیجیتال، مراسم و محافل، محفل انس با قرآن و اجرای نمایشهای آئینی و سنتی نیز از دیگر بخش های آن است که مجال پرداختن تفصیلی به آنها نبود ولی شما اگر وقتتان را به گونه ای تنظیم کنید که از ساعت آغاز به کار آن یعنی ساعت ۷ عصر آنجا باشید فرصت بازدید از همه این بخشها را پیدا خواهید کرد چون نمایشگاه تا ساعت ۲۴ باز است.
ضمناً اگر شب های قدر را برای رفتن به نمایشگاه انتخاب کردید می توانید اعمال مخصوص احیای شب قدر را در همانجا به جاآورید چون دست اندرکاران نمایشگاه برای لیالی قدر برنامه های ویژه ای تدارک دیدهاند.
نکته آخر اینکه امسال برای سال دوم است که به دلیل برپایی نمایشگاه در باغ موزه دفاع مقدس، بازدیدکنندگان از نمایشگاه می توانند به مراسم شبهایی شیدایی که برای پنجمین سال توسط باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشود بروند و از برنامه های متنوع فرهنگی ـ هنری و فضای مطبوع آنجا در کنار حوض بزرگ محوطه لذت ببرند.
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گزارش از سارا فرجی
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