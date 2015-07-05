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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

خودکشی رئیس بخش تحقیقات ویژه فساد پلیس اسرائیل بدلیل فساد مالی

خودکشی رئیس بخش تحقیقات ویژه فساد پلیس اسرائیل بدلیل فساد مالی

رئیس بخش تحقیقات ویژه فساد در اداره پلیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد مالی خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاارتض، «افراییم باراکا» رئیس بخش تحقیقات فساد در اداره پلیس اسرائیل، شب گذشته خودکشی کرد. 

باراکا به دلیل اثبات اتهاماتش در مورد دریافت رشوه خودکشی کرده است. 

اتهامات باراکا در زمان تحقیقات بر روی پرونده فساد مالی «رابی یوشیاهو پینتو» علیه وی مطرح شده بود. باراکا متهم بود که با دریافت رشوه از پینتو وی را در جریان تحقیقات پلیس در خصوص پرونده فساد مالی وی قرار داده است. 

فساد اخلاقی و مالی موضوعی است که اغلب چهره های شناخته شده رژیم صهیونیستی با آن ارتباط دارند برای مثال «موشه کاتساف» رئیس سابق رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی از کار برکنار شد و یا «ایهود اولمرت» نخست وزیر اسبق این رژیم به اتهام فساد مالی ابتدا از سمت نخست وزیری کناره گیری کرد و دادگاه بعد از چند مدت وی را به هشت ماه زندان محکوم کرد. 

در همین رابطه اتهاماتی در رابطه با فساد مالی به دیگر مقامات رژیم صهیونیستی از جله «آویگدور لیبرمن» و «بنیامین نتانیاهو» وارد است.

کد مطلب 2851856
عبدالحمید بیاتی

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