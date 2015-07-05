آوازخوانی رسول رهو در دومين شب آواز ايرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رهو با آوازی كه در دومین شب «آواز ایرانی» می‌خواند، یكی از بخش‌های این نشست ماهانه را به خود اختصاص خواهد داد.

این خواننده متولد سال ۱۳۵۲ تبریز است که مدتی پیش آلبوم «نگارینه» به آهنگسازی سیامک جهانگیری و خوانندگی مشترک او و حسین علیشاپور منتشر شد. وی پس از اخذ دیپلم در سال ۱۳۷۱ برای ادامه تحصیل به دانشگاه تهران وارد شد. سال ۱۳۷۲ با راهنمایی علی اصغر شاهزیدی به حسین عمومی استاد آواز معرفی شد. وی در دوره ای که شاگرد عمومی بود شناخت شعر، تلفیق شعر و موسیقی، ساختن و پرداختن صدا و همچنین آشنایی با مکتب اصفهان و آواز در شیوه های مختلف سید رحیم اصفهانی، ادیب خوانساری، سید حسین طاهر زاده، تاج اصفهانی، حبیب شاطر حاجی و میرزا علی محمد قاضی عسگر را فرا گرفت.

نگارش چندین مقاله و مصاحبه در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از دیگر فعالیت‌های رسول رهو است. وی هم اکنون کارشناس مجری برنامه‌های موسیقایی «نیستان» در رادیو فرهنگ و «در انتهای سکوت» در رادیو شبکه جهانی صدای آشنا است.

دومین شب «آواز ایرانی» در حالی روز شنبه بیستم تیرماه ساعت ۱۸، در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود که علی جهاندار، مدرس و خواننده آواز ایرانی به اجرای آواز و سخنرانی خواهد پرداخت. ضمن اینكه برای سایر قسمت ها نیز برنامه های متنوعی از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری تدارک دیده شده است.

ورود به این نشست در تالار سوره حوزه هنری، به نشانی انتهای خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ، برای عموم علاقمندان آزاد است.

